فيراري: خطة ريد بُل لتجميد المحركات ليست أولوية

في ظل ضغط ريد بُل بقوة من أجل اعتماد تجميد على تطوير المحركات بدءًا من موسم 2022 حتّى يتسنّى لها الاستحواذ على مشروع هوندا، فإنّ المصنّعين الآخرين بحاجة لدعم تلك الخطة من أجل اعتمادها في نهاية المطاف.

لكن وبينما أشارت مرسيدس بالفعل إلى أنّها سترحّب بهكذا خطوة، إلّا أنّ تأخّر فيراري الحالي مع وحدة طاقتها سيجعل من غير المرجّح أن يدعم الصانع الإيطالي تلك الفكرة.

ومن المقرّر أن تتم مناقشة مشكلة مستقبل قوانين المحركات خلال اجتماع عبر تقنية "الفيديو كول" للجنة الفورمولا واحد اليوم الاثنين، لكنّ ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري لا يعتقد بأنّ تجميد المحركات هو المشكلة الأساسية.

إذ عوضًا عن ذلك يرغب بينوتو التركيز أكثر على ما سيحدث مع الجيل التالي من وحدات الطاقة، وما إذا كانت القوانين الجديدة ستدخل حيّز التطبيق قبل 2026.

فقال: "صحيح أنّ مسألة تجميد المحركات تمثّل إحدى النقاط ضمن اجتماع كبير، لذلك لا أعلم ما إذا كنا سنناقشها باستفاضة".

وأضاف: "لكنني أعتقد أنّه وقبل مناقشة تجميد المحركات، فإنّ الأهم أن نبدأ في مناقشة ما سيحدث في 2026. ما هي الصيغة التقنية الجديدة لوحدات الطاقة المُقبلة؟ أين ستتم معالجة النفقات؟ وما هي الجوانب التكنولوجية التي تحتاج لتعديل؟".

وتابع: "لذلك أرى ذلك كأولوية أولى، والتجميد يأتي بعد ذلك في النقاش".

من جهته، رحّب كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل - الذي أوضح بأنّ الاستحواذ على محركات هوندا هو الخيار المفضّل من قبل العلامة النمساوية لموسم 2022 - بدعم مدير فريق مرسيدس توتو وولف لفكرة تجميد المحركات.

لكنّه يرى بأنّ الأمر في النهاية سيكون في أيدي رؤساء الفورمولا واحد أنفسهم، حيث أنّه سيؤثّر بشكل كبير على الرياضة.

فقال: "لا نرى عادة توافق في الأفكار بين توتو وريد بُل. إنّه أمر منطقي بالطبع بالنسبة له، حيث أنّهم يملكون أفضل محرّك حاليًا في الفورمولا واحد".

وأكمل: "لذلك، لمَ لا نجمّد التطوير؟. ولكن أعتقد بأنّ هنالك صورة أكبر للوضع بالنسبة للفورمولا واحد. حيث أنّ الرياضة بحاجة لاتّخاذ الخطوات الضرورية من أجل حماية هذا الكيان فيما يتعلق بوحدات الطاقة. وأظن بأنّ توتو سيفعل أيّ شيء من أجل ألّا يتعيّن عليه تزويدنا بمحركاته. أنا ممتن جدًا لدعمه الكامل".