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بينوتو: فيراري خسرت لقب 2019 العام الماضي

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بينوتو: فيراري خسرت لقب 2019 العام الماضي
04-12-2019

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ الحظيرة الإيطاليّة "خسرت" موسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد العام المقبل عند مرحلة تصميم سيارتها.

بدأت الحظيرة الإيطاليّة التجارب التحضيريّة للموسم الجديد بأداء قويّ، لكنّ ذلك لم يُترجم إلى نتائج قويّة في بداية الموسم، واضطرّت للانتظار حتّى جائزة بلجيكا الكبرى – إثر العطلة الصيفيّة – لتحقيق فوزها الأوّل.

وحقّقتت فيراري ثلاثة انتصارات فقط في نهاية المطاف بالرغم من تحقيقها تسعة أقطاب انطلاق أولى وخسرت بفارق كبير في مواجهة مرسيدس على صعيدَي السائقين والصانعين.

وعندما سُئل عن الجانب الذي يعتقد بأنّ فيراري خسرت فيه المعركة مع مرسيدس هذا العام، قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري: "أعتقد بأنّنا خسرناها في العام الماضي عندما كنّا في مرحلة تصميم السيارة".

وأضاف: "كونه في نهاية المطاف لم نكن تنافسيين في بداية الموسم. كانت هناك عدّة أسباب وراء ذلك. لذا أعتقد بأنّ مشروع السيارة هو الذي لم يكن جيّدًا بما فيه الكفاية في بداية الموسم".

وأكمل: "بالنظر إلى منحى تطويرنا العام على مدار الموسم، فإنّ تصميمنا لم يكن جيّدًا مثل أبرز منافسينا. لذا أعتقد بأنّ ذلك هو الملخّص".

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وكادت فيراري أن تحقق الفوز بالسباق الثاني من الموسم في البحرين، لكنّ شارل لوكلير حُرم من الانتصار نتيجة عطل إلكترونيّ.

وكانت تلك المشكلة الأولى من سلسلة من مشاكل الموثوقيّة التي عصفت بفيراري هذا الموسم، إذ عانت من مشاكل في تصفيات النمسا وألمانيا، إلى جانب عطلٍ منهٍ للسباق في وروسيا وعطلٍ في المحرّك في الولايات المتّحدة.

إضافة لتلك المشاكل، فإنّ تأديات الفريق القويّة منذ العطلة الصيفيّة تركتها في مواجهة مراقبة دقيقة من قبل منافساتها وسط اتّهامات لها بخرق القوانين.

"كان موسمًا محتدمًا" قال بينوتو، الذي كان موسم 2019 الأوّل له على رأس الفريق، وأضاف: "كان هناك الكثير للقيام به".

وأضاف: "أعدنا هيكلة الفريق وتنظيمه. لكنّني أعتقد بأنّه في ذات الوقت حاولنا دائمًا معالجة وتحسين السيارة وأعتقد بأنّنا فعلنا ذلك على مدار الموسم، على الأقل إلى مستوى معقول".

ثمّ تابع: "لكنّ الموسم انتهى الآن ونحن نتطلّع أكثر إلى العام المقبل".

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ولم يكن بينوتو حريصًا على الحديث عن الجوانب التي تسعى فيراري لتحسينها في تصميم 2020، وقال: "نعلم الجوانب التي نعاني فيها على الأقلّ من بعض نقاط الضعف، حيث كنّا أضعف من منافسينا، وسنبذل جهودنا لمحاولة معالجتها".

وأكمل: "لا أعلم ما سيكون عليه الوضع في بداية الموسم المقبل. لا أحد يُمكنه توقّع ذلك في الوقت الحاضر. نعلم أنّ الموسم سيمتدّ لـ 22 سباقًا في العام المقبل".

واختتم حديثه بالقول: "ما هو أهمّ هو أن يبقى الفريق متّحدًا، وأن يُحافظ على تركيزه وعمله الجاد والجيّد، والحفاظ على الحافز العالي".

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