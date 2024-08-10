فيراري خسرت خدمات نيوي بسبب "حقّ الاعتراض"

وفقاً للصحيفة المرموقة، فإن فيراري تقدمت بمفاوضات مع نيوي، الذي يبدو أنه يتجه الآن إلى أستون مارتن بعقد من 100 مليون دولار أمريكي سنوياً.

لكن ما الذي سار بشكل خاطئ بين فيراري ونيوي؟

بعد إعلان ريد بُل أن نيوي سيترك صفوف الفريق في بداية 2025، ظهرت شائعات كثيرة مفادها أنه قد يتجه إلى فيراري.

لكن تلك الشائعات لم تتبلور فى النهاية.

وتم ربط اسم نيوي مع مكلارين وويليامز كذلك، لكن يبدو أن أستون مارتن ستصبح الفريق الذي سيحصل على خدماته، مع توقعات بالإعلام الرسمي شهر سبتمبر.

ورغم التوقعات بأن السبب في عدم اكتمال الصفقة مع فيراري يعود إلى مرتّب نيوي المرتفع، لكن يبدو أن المشكلة الحقيقية كانت تتمحور حول مطالبته بحق الاعتراض على تعيينات المهندسين.

وفقاً لـ "AutoSprint"، فإن فيراري لم تعترض على مرتّب نيوي وجميع نفقاته، لكنه أراد "سلطة تمكّنه من اتخاذ قرارات تعود عادة إلى مدير الفريق" وهذا ما لم تتم الموافقة عليه.

حيث أراد نيوي حقّ الاعتراض على ضمّ المهندسين الجدد، وتوزيع المهام وكذلك المناصب القيادية في القسم التقني.

وفي الحقيقة، يمكن استخلاص بعض من هذه النقاط عبر تصريحات فريدريك فاسور مدير فريق فيراري على هامش جائزة المجر الكبرى.

حيث قال: "لطالما شرحتُ بأن الفرد أقل أهمية من الفريق ككل. وذلك ينطبق على التوقيع مع شخص أو التخلي عن خدمات شخص".

وأكمل: "الأمر الأهم هو ثبات الفريق وأن يعمل أفراده بشكل جيد معاً".

يشار إلى أن انضمام نيوي إلى أستون مارتن يضع على فيراري مزيداً من الضغط، خاصة مع رحيل إنريكو كارديلي الذي سينضم إلى الفريق المنافس كذلك في 2025.