فيراري: حلبة المكسيك تُمثّل دفعة لنا ضمن معركتنا مع مكلارين

يتخلّف الحصان الجامح بثلاث نقاطٍ ونصف عن مكلارين ضمن معركتهما على المركز الثالث في البطولة خلف كلٍ من مرسيدس وريد بُل مع بقاء خمسة سباقات على نهاية الموسم.

ومستفيدًا من تحديث محرّكه الأخير الذي رفعه أداءه، بدا الفريق متفائلًا أكثر حيال فرصه في ما تبقى من الموسم.

إذ حلّ شارل لوكلير رابعًا بأداء قويّ ضمن جائزة الولايات المتّحدة الكبرى، وتقدّم بحوالي 25 ثانية عن دانيال ريكاردو أفضل سائقي مكلارين.

وحظيت تلك التأدية بأهميّة بالغة بالنظر إلى أنّ تصميم حلبة أوستن المرتكز على المنعطفات عالية السرعة والخطوط المستقيمة الطويلة لا يتناسب عادة مع الحظيرة الإيطاليّة.

لهذا السبب يعتقد ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ الطبيعة الفريدة لحلبة المكسيك، التي تستخدم فيها الفرق أقصى مستويات الأجنحة، قد تمنح الفريق فرصة أفضل.

وقال الإيطالي: "نستخدم أقصى مستويات الارتكازيّة في المكسيك، وهي حلبة لا تكون فيها الطاقة العامل الأكثر أهميّة".

وأضاف: "لذا في حين لا تزال هناك فجوة مع وحدة طاقة مرسيدس، فأعتقد بأنّ حلبة المكسيك ستصبّ لصالحنا بالمقارنة مع شاهدناه في أوستن".

ويرى بينوتو أنّ حقيقة أنّ فيراري كانت أسرع من مكلارين في أوستن تحظى بأهميّة كبيرة، كون الحلبة كان من المفترض أن تتناسب مع نقاط قوّة مكلارين.

وقال في هذا الصدد: "بالحديث بشكلٍ عام فأعتقد بأنذ مكلارين كانت تنافسيّة للغاية على الدوام في المنعطفات متوسّطة إلى عالية السرعة، ومجدّدًا كان ذلك ما حدث في أوستن".

وأكمل: "لكن أعتقد بأنّنا لو نظرنا إلى الأداء العام في عطلة نهاية الأسبوع فقد كنّا أمامهم: وهو ما كان واضحًا في التصفيات، وكذلك مع شارل في السباق الذي كان أسرع بمعدّل نصف ثانية من ريكاردو".

وأردف: "أعتقد بأنّنا كنّا أسرع بشكلٍ واضح، رغم أنّ هذه الحلبة لا تتناسب مع سيارتنا على الورق".

واختتم بالقول: "لهذا السبب أنا مسرورٌ من التقدّم الذي شاهدناه في السباقات الأخيرة، وبالتأكيد ساعدتنا في ذلك وحدة الطاقة، في التصفيات والسباق. يمنحني ذلك بعض الثقة للسباقات المقبلة".