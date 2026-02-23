تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

فورمولا 1
فورمولا 1
لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

يوس فيرستابن: أداء ريد بُل "مبشّر"

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
يوس فيرستابن: أداء ريد بُل "مبشّر"

راسل يعتقد أن الفارق مع ريد بُل يتقلّص

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
راسل يعتقد أن الفارق مع ريد بُل يتقلّص

هاميلتون في رسالة واضحة: "لن أذهب إلى أي مكان!"

فورمولا 1
فورمولا 1
هاميلتون في رسالة واضحة: "لن أذهب إلى أي مكان!"

ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

ليام لاوسون يكشف كيف دعمه ماكس فيرستابن بعد إبعاده من ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ليام لاوسون يكشف كيف دعمه ماكس فيرستابن بعد إبعاده من ريد بُل

راسل: ريد بُل لا تزال تملك أفضل توفير للطاقة في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
راسل: ريد بُل لا تزال تملك أفضل توفير للطاقة في الفورمولا 1
فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

كشف فريدريك فاسور مدير فريق فيراري، أن الفريق الإيطالي كان قد أبلغ الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" قبل عام كامل بالصعوبات التي ستتسبب بها وحدات الطاقة الجديدة عند الانطلاقة.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

لعلّ أحد أكثر المواضيع التي جرى الحديث عنها خلال تجارب ما قبل الموسم في البحرين هو الصعوبات التي واجهها السائقون في إجراءات الانطلاقة.

فبعد التغيير في القوانين الذي أزال وحدة استعادة الطاقة الحرارية "أم جي يو - أتش"، بات السائقون بحاجة إلى تشغيل سياراتهم على عدد دورات مرتفع للمحرّك من أجل إبقاء الشاحن التوربيني قيد التشغيل.

ويؤدي هذا الوضع إلى عملية أطول بكثير لاصطفاف السيارات على شبكة الانطلاق، كما أسفر عن نتائج مختلفة خلال الاختبارات.

غير أن فيراري أكدت أن "فيا" كانت على علم بهذه المشكلة المحتملة منذ فترة طويلة.

حيث قال فريد فاسور: "لقد طرحنا هذه المسألة على ’فيا’ قبل عام فيما يخص إجراءات الانطلاقة، وقلنا أنها ستكون صعبة".

وأكمل: "كان الجميع يعلم أنه من دون وحدة استعادة الطاقة الحرارية ’أم جي يو - أتش’ ستكون هذه إحدى أصعب مراحل عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، قررت ’فيا’ عدم تغيير الإجراء".

اقرأ أيضاً:

وتابع: "لقد اتخذنا جميعاً قرارات تصميم هندسة المحركات لدينا بما يتماشى مع هذه القوانين".

وخلال الأسبوع الماضي في البحرين، اختبرت الفورمولا 1 نهجاً جديداً. ووفقاً لهذا النهج، يومض ضوء أزرق لمدة خمس ثوانٍ عندما تتموضع آخر سيارة على شبكة الانطلاق.

بعد ذلك تبدأ الدورة التقليدية للأضواء الحمراء الخمسة، ما يمنح السائقين وقتاً كافياً لتحضير أنظمتهم من أجل انطلاق آمن.

وفي تقييمه للإجراء الجديد، قال فاسور: "أعتقد أن الإجراء الجديد مع الأضواء الوامضة مناسب للجميع".

واختتم: "الجميع سعداء به، وكلنا نعتقد أنه آمن. وإذا لم يقتنع أحد بذلك، يمكنه الانطلاق من خط الصيانة".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق يوس فيرستابن: أداء ريد بُل "مبشّر"

أبرز التعليقات

المزيد من
خلدون يونس

جدل وحدات الطاقة: ريد بُل تنفي التكهنات وفاولز يقول "هناك ألاعيب تجري"

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
جدل وحدات الطاقة: ريد بُل تنفي التكهنات وفاولز يقول "هناك ألاعيب تجري"

بياستري يعلّق على التغييرات في فريقه الإداري بعد تراجع دور ويبر 

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بياستري يعلّق على التغييرات في فريقه الإداري بعد تراجع دور ويبر 

"فيا" توافق على جانح فيراري الخلفي "الثوري": "حلّ مناسب"

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
"فيا" توافق على جانح فيراري الخلفي "الثوري": "حلّ مناسب"
المزيد من
شارل لوكلير

فيراري لم تحسم بعد إذا كانت ستعتمد الجناح الخلفي الجديد في ملبورن

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيراري لم تحسم بعد إذا كانت ستعتمد الجناح الخلفي الجديد في ملبورن

تجارب البحرين الثانية: لوكلير الأسرع في الفترة الصباحية من اليوم الثالث ولفّتان فقط لأستون مارتن

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تجارب البحرين الثانية: لوكلير الأسرع في الفترة الصباحية من اليوم الثالث ولفّتان فقط لأستون مارتن

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
المزيد من
فيراري

لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

فورمولا 1
فورمولا 1
لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

يوس فيرستابن: أداء ريد بُل "مبشّر"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
يوس فيرستابن: أداء ريد بُل "مبشّر"

راسل يعتقد أن الفارق مع ريد بُل يتقلّص

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
راسل يعتقد أن الفارق مع ريد بُل يتقلّص

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد