فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة
كشف فريدريك فاسور مدير فريق فيراري، أن الفريق الإيطالي كان قد أبلغ الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" قبل عام كامل بالصعوبات التي ستتسبب بها وحدات الطاقة الجديدة عند الانطلاقة.
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري
الصورة من قبل: سيمون غالاوي
لعلّ أحد أكثر المواضيع التي جرى الحديث عنها خلال تجارب ما قبل الموسم في البحرين هو الصعوبات التي واجهها السائقون في إجراءات الانطلاقة.
فبعد التغيير في القوانين الذي أزال وحدة استعادة الطاقة الحرارية "أم جي يو - أتش"، بات السائقون بحاجة إلى تشغيل سياراتهم على عدد دورات مرتفع للمحرّك من أجل إبقاء الشاحن التوربيني قيد التشغيل.
ويؤدي هذا الوضع إلى عملية أطول بكثير لاصطفاف السيارات على شبكة الانطلاق، كما أسفر عن نتائج مختلفة خلال الاختبارات.
غير أن فيراري أكدت أن "فيا" كانت على علم بهذه المشكلة المحتملة منذ فترة طويلة.
حيث قال فريد فاسور: "لقد طرحنا هذه المسألة على ’فيا’ قبل عام فيما يخص إجراءات الانطلاقة، وقلنا أنها ستكون صعبة".
وأكمل: "كان الجميع يعلم أنه من دون وحدة استعادة الطاقة الحرارية ’أم جي يو - أتش’ ستكون هذه إحدى أصعب مراحل عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، قررت ’فيا’ عدم تغيير الإجراء".
وتابع: "لقد اتخذنا جميعاً قرارات تصميم هندسة المحركات لدينا بما يتماشى مع هذه القوانين".
وخلال الأسبوع الماضي في البحرين، اختبرت الفورمولا 1 نهجاً جديداً. ووفقاً لهذا النهج، يومض ضوء أزرق لمدة خمس ثوانٍ عندما تتموضع آخر سيارة على شبكة الانطلاق.
بعد ذلك تبدأ الدورة التقليدية للأضواء الحمراء الخمسة، ما يمنح السائقين وقتاً كافياً لتحضير أنظمتهم من أجل انطلاق آمن.
وفي تقييمه للإجراء الجديد، قال فاسور: "أعتقد أن الإجراء الجديد مع الأضواء الوامضة مناسب للجميع".
واختتم: "الجميع سعداء به، وكلنا نعتقد أنه آمن. وإذا لم يقتنع أحد بذلك، يمكنه الانطلاق من خط الصيانة".
شارك أو احفظ هذه القصّة
فيراري لم تحسم بعد إذا كانت ستعتمد الجناح الخلفي الجديد في ملبورن
تجارب البحرين الثانية: لوكلير الأسرع في الفترة الصباحية من اليوم الثالث ولفّتان فقط لأستون مارتن
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!
ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!
فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة
يوس فيرستابن: أداء ريد بُل "مبشّر"
راسل يعتقد أن الفارق مع ريد بُل يتقلّص
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات