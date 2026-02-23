لعلّ أحد أكثر المواضيع التي جرى الحديث عنها خلال تجارب ما قبل الموسم في البحرين هو الصعوبات التي واجهها السائقون في إجراءات الانطلاقة.

فبعد التغيير في القوانين الذي أزال وحدة استعادة الطاقة الحرارية "أم جي يو - أتش"، بات السائقون بحاجة إلى تشغيل سياراتهم على عدد دورات مرتفع للمحرّك من أجل إبقاء الشاحن التوربيني قيد التشغيل.

ويؤدي هذا الوضع إلى عملية أطول بكثير لاصطفاف السيارات على شبكة الانطلاق، كما أسفر عن نتائج مختلفة خلال الاختبارات.

غير أن فيراري أكدت أن "فيا" كانت على علم بهذه المشكلة المحتملة منذ فترة طويلة.

حيث قال فريد فاسور: "لقد طرحنا هذه المسألة على ’فيا’ قبل عام فيما يخص إجراءات الانطلاقة، وقلنا أنها ستكون صعبة".

وأكمل: "كان الجميع يعلم أنه من دون وحدة استعادة الطاقة الحرارية ’أم جي يو - أتش’ ستكون هذه إحدى أصعب مراحل عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، قررت ’فيا’ عدم تغيير الإجراء".

وتابع: "لقد اتخذنا جميعاً قرارات تصميم هندسة المحركات لدينا بما يتماشى مع هذه القوانين".

وخلال الأسبوع الماضي في البحرين، اختبرت الفورمولا 1 نهجاً جديداً. ووفقاً لهذا النهج، يومض ضوء أزرق لمدة خمس ثوانٍ عندما تتموضع آخر سيارة على شبكة الانطلاق.

بعد ذلك تبدأ الدورة التقليدية للأضواء الحمراء الخمسة، ما يمنح السائقين وقتاً كافياً لتحضير أنظمتهم من أجل انطلاق آمن.

وفي تقييمه للإجراء الجديد، قال فاسور: "أعتقد أن الإجراء الجديد مع الأضواء الوامضة مناسب للجميع".

واختتم: "الجميع سعداء به، وكلنا نعتقد أنه آمن. وإذا لم يقتنع أحد بذلك، يمكنه الانطلاق من خط الصيانة".