فيراري: جيوفينازي برهان على عدم ضرر تأخير الترقية إلى الفورمولا واحد

مع اتجاه ميك شوماخر للترقي من الفورمولا 2 إلى الفورمولا واحد مع فريق هاس، فسيبقى لدى فيراري ثلاثة يافعين على الأقل ضمن الفئة.

وتمّ يوم الاثنين، تأكيد عدم ترقية كالوم إيلوت منافس شوماخر على لقب الفورمولا 2.

ولدى فيراري كذلك روبرت شفارتزمان الفائز بأربعة سباقات في الفورمولا 2، وكذلك ماركوس آرمسترونغ حامل لقب الفورمولا 3.

ولطالما نفت فيراري أية مشاكل حيال العدد الكبير لسائقيها في الفورمولا 2، حيث ترى أن ترقية واحد فقط من بينهم إلى الفورمولا واحد في 2021، ليس بالأمر السيء.

حيث قال لورانت ميكيز المدير الرياضي لدى فيراري: "الأمر الأصعب فيما يتعلق بأكاديمية السائقين يتمحور حول إيجاد المواهب وتنشئتها".

وأكمل: "عندما تكون لديك المواهب اليافعة موجودة، حتى لو كانت كثيرة، فذلك أمرٌ جيد".

وأردف: "لا ضرورة لترقيتهم جميعاً في نفس الوقت، نحن محظوظون لتواجد هذا العدد لدينا".

وتابع: "حتى مع عدم تواجد مقاعد كافية في الفورمولا واحد، تمكنا من ترقية أنطونيو جيوفينازي على سبيل المثال في الماضي. وقد سار الأمر بشكل جيد جداً، حيث نجح بتأمين مقعد بعد موسم أو موسمين".

واسترسل: "أنا واثق من أن هذا الوقت سيأتي لاحقاً للعديد منهم".

وفي حال تفوق إيلوت على شوماخر في لقب الفورمولا 2، فإنه سيُمنع من العودة إلى البطولة لموسم ثالث. بينما يتجه كل من شفارتزمان وآرمسترونغ للبقاء ضمن الفئة لموسم 2021.

وأثنى ميكيز على تحسن شوماخر، إيلوت، شفارتزمان وآرمسترونغ في موسم الفورمولا 2 الجاري. حيث يقبع ثلاثة منهم في المراكز الأربعة الأولى بينما يحتل آرمسترونغ المركز الـ 12 مع منصتي تتويج.

"نحن مسرورون جداً بتقدمهم. من الممتع مشاهدتهم يتنافسون في المقدمة" قال ميكيز.

واختتم: "أنا واثق أن المنافسة مرتفعة بينهم، كما أن الفوارق بينهم ضئيلة، لكن السباقين الختاميين للموسم - الفورمولا 2 - سيكونان رائعين حقاً".