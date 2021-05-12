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فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى أخبار

فيراري: جولة إسبانيا أثبتت تلاشي نقاط ضعفنا في السباقات

من قبل:
, محرر

يرى ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ أداء الحصان الجامح في سباق جائزة إسبانيا الكبرى يُثبت أن نقاط الضعف التي عانت منها سابقاً قد تلاشت.

فيراري: جولة إسبانيا أثبتت تلاشي نقاط ضعفنا في السباقات

ظهرت فيراري كأفضل فرق الوسط خلال جولة إسبانيا، حيث أحرز سائقها شارل لوكلير مركزاً رابعاً مريحاً بعد أن نجح بإبقاء فالتيري بوتاس سائق مرسيدس خلفه خلال قسم كبير من السباق.

ولم يتمكن زميله كارلوس ساينز من التقدم على سيرجيو بيريز ودانيال ريكاردو بعد بداية بطيئة، لكنه أحرز المركز السابع ما ساعد فيراري على تقليص الفارق خلف مكلارين ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

وكانت فيراري تشعر بعد جولة البحرين الافتتاحية أن وتيرتها في التصفيات والسباق أضعف من منافسيها المباشرين، وكانت تعاني على صعيد إدارة الإطارات كذلك.

لكن بينوتو يشعر أن مشاكل فيراري قد حُلت بعد إيمولا وبورتيماو، فقال: "أعتقد أن سكوديريا فيراري مسرورة للغاية بجولة إسبانيا".

وأكمل: "أهدافنا هي تسجيل النقاط والتقدم ضمن ترتيب بطولة المصنعين، أن نحرز أفضل مركز ممكن، أعتقد أن المركزين الرابع والسابع نتيجة جيدة".

وتابع: "كما نعلم، برشلونة حلبة صعبة وعادة إن قدمتَ أداءً جيداً هناك، حينها قد تواصل هذا الأداء في حلبات أخرى، أعتقد أن أداءنا كان جيداً وليس فقط في التصفيات".

واسترسل: "أعتقد أن وتيرتنا كانت جيدة بالمقارنة مع التصفيات، أعتقد أن كلا سائقينا قام بعمل جيد في إدارة الإطارات، وهذا أمر حاسم للغاية".

واستكمل: "هذا ما كان ينقصنا في البحرين، لهذا فإن الجولة كانت إيجابية بالنسبة لنا".

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بالمقابل، مركز لوكلير الرابع قرّبه بفارق نقطة واحدة من المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة السائقين، مباشرة خلف لاندو نوريس سائق مكلارين.

وكرر أصيل موناكو كلام بينوتو، مشدداً على الوتيرة المشجعة للسيارة في التصفيات والسباق، على عكس الموسم الماضي.

فقال: "بكل تأكيد، في إيمولا كنا أقوياء جداً كذلك".

وتابع: "جولة البحرين لم تكن جيدة بالنسبة لي شخصياً فيما يتعلق بإدارة الإطارات، لكن بورتيماو كانت جيدة للغاية".

واختتم: "لذا أعتقد أننا كنا نعاني من نقاط ضعف الموسم الماضي في وتيرتنا. لكنني أشعر أننا أكثر توازناً هذا الموسم، وقد بتنا أقوى بالفعل في التصفيات والسباق وهذا أمر جيد".

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بيريللي أكملت "90 بالمئة" في طريق العمل على إطارات 2022

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الكاتب خلدون يونس

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