فيراري: جهاز الداينو يُشير إلى معالجة مشاكل موثوقيّة وحدة الطاقة

اعترف صاحب الـ 47 عامًا بأنّ الحلبة وحدها ستُمثّل الدليل النهائيّ على معالجة الفريق لما اعترف بأنّها نقطة ضعف الفريق الموسم الماضي.

وكانت فيراري وزبونتاها ألفا روميو وهاس من مشاكل متواترة على مدار العام الماضي.

ولا يُسمح للمصنّعين وفق التجميد الحالي لوحدات الطاقة سوى بالتحديثات المتعلّقة بالموثوقيّة، بالرغم من أنّ بعض الشائعات تُشير إلى أنّ فيراري كسبت كذلك بعض الأداء الإضافي.

وستكون هكذا مكاسب قانونيّة في حال سمحت الموثوقيّة الأفضل بتشغيل وحدة الطاقة بأداء أعلى وأكثر ثباتًا على سبيل المثال.

وشدّد أوتمار زافناور مدير فريق ألبين على أنّ رينو اتّبعت استراتيجيّة متحرّرة في 2022 على صعيد دفع حدود الموثوقيّة ضمن سعيها وراء الأداء في ظلّ معرفتها بقدرتها على معالجة المشاكل لاحقًا.

وقال غوالتييري: "دائمًا ما تكون فترة الأعمال التحضيريّة للموسم الجديد الأكثر ازدحامًا في العام بأكمل، ولم يكن هذا الشتاء استثناءً".

وأضاف: "تمّ تجميد وحدات الطاقة منذ العام الماضي، بما في ذلك السوائل، والزيوت والوقود. ولا يُسمح بالتغييرات إلّا على صعيد الموثوقيّة".

وأردف: "في الحقيقة كانت الموثوقيّة نقطة ضعفنا الموسم الماضي. لذا عملنا خلال هذه الفترة الشتويّة على حلّ مشاكلنا الأساسيّة لبلوغ مستوى الموثوقيّة المطلوب. كان عملنا وهدفنا لموسم 2023 مبنيًا على ذلك".

وقال غوالتييري بأنّ الفريق نظر في إجراءات التجميع إلى جانب تصميم المكوّنات المشتبه فيها.

وقال: "عملنا بالأساس على تلك الجوانب التي تسبّبت في الكثير من المتاعب العام الماضي. ركّزنا على محرّك الاحتراق الداخلي والمحرّكات الكهربائيّة. لكنّنا حاولنا استغلال الخبرة التي كسبناها على المسار كذلك".

وأضاف: "نظرنا في جميع علامات الضعف من مكوّنات وحدات الطاقة المستخدمة. من الواضح أنّها شملت الكثير من المكوّنات وجوانب التصميم".