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فيراري: جدول مواعيد نهاية أسبوع السباق القصير يفتح الباب أمام "فوضى" الإعدادات

اعترفت فيراري بأنّ جدول نهاية الأسبوع المعدّل لأول حدث يشهد إقامة سباق تصفيات قصير سيفتح الباب أمام مواجهة الفرق "لفوضى" الإعدادات في جائزة بريطانيا الكبرى.

فيراري: جدول مواعيد نهاية أسبوع السباق القصير يفتح الباب أمام "فوضى" الإعدادات

ستشهد نهاية هذا الأسبوع في سيلفرستون أوّل مرة في تاريخ الفورمولا واحد يُقام فيها سباق قصير بطول 100 كلم يوم السبت لتحديد شبكة انطلاق سباق الأحد الرئيسي.

لكن قدوم السباق القصير إلى البطولة سيكون له تبعات أوسع على جدول كامل نهاية الأسبوع، حيث سيكون وقت التجارب الحرّة أقل بكثير للفرق من أجل الاختبار الجيّد لإعدادات السباق.

إذ ستكون هنالك حصّة تجارب حرة واحدة فقط قبل حصة التصفيات الاعتيادية مساء يوم الجمعة والتي ستحدد شبكة انطلاق السباق القصير.

ويعتقد ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّه ومع التعقيد الإضافي لتركيبة الإطارات الخلفية الجديدة التي سيتم تقديمها، فستكون هنالك احتمالية للعديد من المشاكل الهندسية.

فقال: "لدينا إطارات بخصائص جديدة في سيلفرستون، والتي اختبرناها في النمسا، لكنّ معظم الفرق بحاجة إلى المزيد من الخبرة عليها".

وأضاف: "سيكون هنالك وقت قليل للغاية لذلك كونه ستكون لدينا حصة تجارب حرة واحدة صباح الجمعة قبل التوجّه إلى التصفيات، لذلك فإنّك ستخوض التصفيات مباشرة مع الخصائص الجديدة لللإطارات".

وتابع: "إنّها صيغة جديدة، وهنالك خبرة قليلة للغاية حولها، ولا سيّما في ظل أن خط الحظائر المغلق سيبدأ من بعد ظهر يوم الجمعة، وهذا أمر مثير للغاية. قد يكون مثيرًا".

وأكمل: "أعتقد بأنه ربما يكون هنالك بعض الفوضى بسبب أن الإعدادات لن يتم تأسيسها بشكل جيّد بفضل الافتقار للخبرة مع الإطارات، لذلك أعتقد بأنّها قد تكون عطلة نهاية أسبوع رائعة من تلك الناحية".

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وقد كانت الفورمولا واحد واضحة بأن أحد الأسباب الرئيسية لفكرة إقامة السباق القصير هو جعل كامل نهاية الأسبوع أكثر إثارة للمشجّعين، وليس فقط إضافة بعض الحماس على بعد ظهر يوم السبت.

حيث قال روس برون المدير الرياضي للفورمولا واحد في هذا الصّدد: "لا تتمحور المسألة فقط حول السباق القصير. لدينا الآن تصفيات بعد ظهر الجمعة، ولذلك بات لدينا حدث هام مساء الجمعة، وحدث آخر يوم السبت، ومن ثم سيكون هنالك الحدث الرئيسي يوم الأحد".

وأكمل: "يتمحور الأمر حول خلق المزيد من التفاعل لكامل نهاية الأسبوع، وأن يكون لدينا حدث يوم السبت، وهو أمر جديد ومختلف كذلك".

وأردف: "لا أحد منّا يعلم 100 بالمئة كيف سيتم تقبّل الأمر، أو كيف سيتطوّر الوضع".

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