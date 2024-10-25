فيراري: جاهزون لتحدي المكسيك ومتحفزون بعد نتيجة أوستن

قال فريدريك فاسور أن تأمين فيراري لثنائية في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى كان مصدرًا للحافز والدافع للفريق في جائزة المكسيك الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

بعد ثنائيتها في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، باتت فيراري على بعد 8 نقاط فقط خلف ريد بُل الوصيفة و40 نقطة خلف مكلارين المتصدرة لبطولة الصانعين.

ويعتقد فريدريك فاسور بأن الفريق يمتلك الآن دافعًا أقوى بعد جولة أوستن.

حيث قال: "لقد أتينا إلى المكسيك ونحن نملك حافزًا كبيرًا بعد الثنائية التي حققناها في أوستن، لقد مثلت تلك النتيجة دافعًا كبيرًا لكامل الفريق".

وأضاف: "ستحمل حلبة هيرمانوس رودريغيز تحديات مختلفة تمامًا، حيث أن ميكسيكو سيتي ترتفع بـ 2200 مترًا عن سطح البحر ما يتطلب مقاربة فريدة للعمل على نافذة الإعدادات".

وتابع: "ذلك بدوره يشكّل ضغطًا إضافيًا على مكونات السيارة التي يتعين عليها أن تشتت الحرارة، الأنظمة، المكابح، وحدة الطاقة والإطارات بالطبع".

وأكمل: "إيجاد ذلك التوازن من أجل التأقلم مع هذا الوضع بينما تستخرج الأداء الأقصى من السيارة ليس أمرًا سهلًا على الإطلاق، لكننا مستعدون لذلك في المصنع".

في المقابل يتوقع فاسور معركة متقاربة للغاية بين فرق المقدمة في المكسيك نهاية هذا الأسبوع.

"مقاربتنا لهذا السباق ستكون ذاتها مثل الآخرين، حيث سنركز على أنفسنا وسننتبه للتفاصيل" قال فاسور.

واختتم: "كما هو الحال مؤخرًا، أتوقع معارك متقاربة للغاية بين فرق المقدمة".