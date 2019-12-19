فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري جاهزة لاستثمار المزيد في موسم 2020 "الأكثر تكلفة"

المشاركات
التعليقات
فيراري جاهزة لاستثمار المزيد في موسم 2020 "الأكثر تكلفة"
19-12-2019

قالت فيراري أنّها مستعدة لاستثمار مزيد من الأموال ضمن فريقها في الفورمولا واحد، بما في ذلك بناء جهاز مُحاكاة جديد، في ظلّ توقّعها لموسم "أكثر تكلفة على نحوٍ ملحوظ" في 2020.

ضمنت هزيمة فيراري على يد مرسيدس من جديد في 2019 أنّ يُنهي الفريق الإيطالي هذا العقد من الزمن من دون تحقيق اللقب في الفورمولا واحد، حيث امتدّ غياب القلعة الحمراء عن البطولات إلى الموسم الـ 11.

مع ذلك، وضمن حديثه بجوار مدير الفريق ماتيا بينوتو خلال غداء لوسائل الإعلام حضره موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال لويس كاميليري رئيس فيراري أنّ عامًا "قياسيًا" من ناحية  العوائد المالية للشركة الإيطالية، والذي تضمّن إطلاق سيارة "اس اف90" الهجينة للطرقات، قد أدّى إلى "العديد من الوجوه المبتسمة" في مارانيللو.

حيث أوضح بأنّ العوائد المالية القوية للشركة ستمثّل دفعة لبرنامجها في الفورمولا واحد كذلك، كونهم "شركة واحدة وعوائد مشروع السيارات تموّل مشروع ماتيا".

اقرأ أيضاً:

"نحن مستعدون كذلك للاستثمار أكثر" قال كاميليري.

وأضاف: "من الجيّد أنّ مشروع سيارات الطرقات بمقدوره دعم تلك الاستثمارات، ليس فقط على صعيد الأشخاص، ولكن كذلك البنية التحتية".

ويتمثّل أحد هذه الاستثمارات في بناء جهاز مُحاكاة جديد، والذي تمّ البدء في العمل عليه بالفعل.

وسيتزامن ذلك المشروع مع تطوير فيراري لسيارتها لموسم 2020 - التي قام الفريق بتغيير كامل في تصميم المحرّك والجانب الانسيابي عليها - وكذلك الاستعداد لموسم 2021، عندما تقدّم الفورمولا واحد حزمة جديدة من القوانين التقنية إلى جانب عوامل جديدة، بما فيها سقف للنفقات - والذي سيقلل بدوره ميزانية فيراري إلى 175 مليون دولار، ولكن ليس قبل أن يتمّ تطوير سيارة 2021.

"نعم، سيكون الموسم مكلفًا على نحوٍ أكبر" قال بينوتو عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن التأثير الذي ستشهده ميزانية الفريق العام المُقبل.

وتابع: "الميزانية المتاحة لنا هي التي نحتاجها بالفعل. وبالطبّع فإن المشاريع المتوازية أكثر بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي. إذ بدأنا جميعنا العمل مبكرًا (على سيارة 2021)".

وأكمل: "لذا نعم، ستكون هنالك ميزانية إضافية العام المُقبل، وليس فقط على صعيد المال، ولكن الموارد كذلك، إذ سنكون بحاجة إلى مزيد من الأشخاص لإدارة هذه البرامج. أعتقد بأنّ ذلك وضع سنبدأ إدارته والعمل عليه من الآن".

وبينما سيتعيّن أن تنخفض الميزانيات على نحو كبير بعد العام المُقبل، لكنّ أجور السائقين لن تكون ضمن سقف النفقات.

حيث أدّى ذلك إلى إشارات بأنّ السائقين سيكون بوسعهم رفع رواتبهم من الفرق، وتحديدًا إذا ما كانت القوانين الجديدة ناجحة وباتت السيارات بالفعل أقرب لبعضها من الناحية التنافسية.

اقرأ أيضاً:

مع ذلك وحين سُئِل إذا ما كان قلقًا حيال إمكانية رفع السائقين لأجورهم على نحوٍ ضخم، قال كاميليري: "أقلق على نحوٍ معقول في ذلك الجانب".

يُشار إلى أنّ فيراري قد رفعت بالفعل ميزانيتها لموسم 2019، العام الأوّل لبينوتو على رأس الفريق، فقط لتواجه حسرة خوض النصف الأوّل من الموسم من دون انتصارات، ومواجهتها لهزيمة أخرى من مرسيدس في معركة اللقب.

لكن كاميليري قال بأنّه مسرور للغاية بما شاهده من مدير فريقه.

"نحن بحاجة للصبر، الاستقرار وصفاء الأجواء" قال كاميليري.

وأردف: "إذا ما نظرتم إلى تاريخ الفورمولا واحد، حيث كانت الفرق تقوم بعمل جيّد للغاية، سواء كانت مكلارين، فيراري في الأيام الخوالي، ريد بُل أو مرسيدس اليوم، فقد كان هنالك عامل مشترك بين جميعها، ألا وهو وجود الكثير من الاستقرار داخل الفريق".

واختتم: "لقد تعلّموا العمل سويًا بالقرق من بعضهم البعض وهذا أمر نركّز عليه بشكل كبير. فقد أمضى ماتيا الكثير من الوقت من أجل أن يضمن امتلاكنا لفريق متماسك ومتّحد".

المقال التالي
تشايس كاري: هاميلتون بطلٌ "لا مثيل له"

المقال السابق

تشايس كاري: هاميلتون بطلٌ "لا مثيل له"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
01:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
05:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
02:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
05:10
17:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هوندا رغبت استهلال موسم 2019 مع محرّك الخصائص الثانية

2
فورمولا 1

فيديو ثلاثي أبعاد: كيف تغلبت مرسيدس على فيراري في السباق التقني؟

3
فورمولا 1

تشايس كاري: هاميلتون بطلٌ "لا مثيل له"

4
فورمولا 1

بوتاس: سباق ملبورن الافتتاحي في 2019 أفضل سباقاتي على الإطلاق

5
موتو جي بي

كوارتارارو يكسر الزمن القياسي لحلبة خيريز ضمن يوم تجارب الموتو جي بي

أحدث ملفات الفيديو

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري 05:25
فورمولا 1

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي 03:17
فورمولا 1

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ 15:16
فورمولا 1

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون 06:05
فورمولا 1

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون

هل سينتقل هاميلتون إلى فيراري في 2021؟ 10:43
فورمولا 1

هل سينتقل هاميلتون إلى فيراري في 2021؟

أحدث الأخبار

فيراري جاهزة لاستثمار المزيد في موسم 2020 "الأكثر تكلفة"
F1

فيراري جاهزة لاستثمار المزيد في موسم 2020 "الأكثر تكلفة"

تشايس كاري: هاميلتون بطلٌ "لا مثيل له"
F1

تشايس كاري: هاميلتون بطلٌ "لا مثيل له"

فريق ألفا توري يكشف عن موعد إطلاق سيارته لموسم 2020
F1

فريق ألفا توري يكشف عن موعد إطلاق سيارته لموسم 2020

ريد بُل متقدّمة بأسبوعين مع جدولها الزمني لسيارة 2020
F1

ريد بُل متقدّمة بأسبوعين مع جدولها الزمني لسيارة 2020

هوندا رغبت استهلال موسم 2019 مع محرّك الخصائص الثانية
F1

هوندا رغبت استهلال موسم 2019 مع محرّك الخصائص الثانية

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.