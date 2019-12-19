فيراري جاهزة لاستثمار المزيد في موسم 2020 "الأكثر تكلفة"

ضمنت هزيمة فيراري على يد مرسيدس من جديد في 2019 أنّ يُنهي الفريق الإيطالي هذا العقد من الزمن من دون تحقيق اللقب في الفورمولا واحد، حيث امتدّ غياب القلعة الحمراء عن البطولات إلى الموسم الـ 11.

مع ذلك، وضمن حديثه بجوار مدير الفريق ماتيا بينوتو خلال غداء لوسائل الإعلام حضره موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال لويس كاميليري رئيس فيراري أنّ عامًا "قياسيًا" من ناحية العوائد المالية للشركة الإيطالية، والذي تضمّن إطلاق سيارة "اس اف90" الهجينة للطرقات، قد أدّى إلى "العديد من الوجوه المبتسمة" في مارانيللو.

حيث أوضح بأنّ العوائد المالية القوية للشركة ستمثّل دفعة لبرنامجها في الفورمولا واحد كذلك، كونهم "شركة واحدة وعوائد مشروع السيارات تموّل مشروع ماتيا".

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"نحن مستعدون كذلك للاستثمار أكثر" قال كاميليري.

وأضاف: "من الجيّد أنّ مشروع سيارات الطرقات بمقدوره دعم تلك الاستثمارات، ليس فقط على صعيد الأشخاص، ولكن كذلك البنية التحتية".

ويتمثّل أحد هذه الاستثمارات في بناء جهاز مُحاكاة جديد، والذي تمّ البدء في العمل عليه بالفعل.

وسيتزامن ذلك المشروع مع تطوير فيراري لسيارتها لموسم 2020 - التي قام الفريق بتغيير كامل في تصميم المحرّك والجانب الانسيابي عليها - وكذلك الاستعداد لموسم 2021، عندما تقدّم الفورمولا واحد حزمة جديدة من القوانين التقنية إلى جانب عوامل جديدة، بما فيها سقف للنفقات - والذي سيقلل بدوره ميزانية فيراري إلى 175 مليون دولار، ولكن ليس قبل أن يتمّ تطوير سيارة 2021.

"نعم، سيكون الموسم مكلفًا على نحوٍ أكبر" قال بينوتو عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن التأثير الذي ستشهده ميزانية الفريق العام المُقبل.

وتابع: "الميزانية المتاحة لنا هي التي نحتاجها بالفعل. وبالطبّع فإن المشاريع المتوازية أكثر بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي. إذ بدأنا جميعنا العمل مبكرًا (على سيارة 2021)".

وأكمل: "لذا نعم، ستكون هنالك ميزانية إضافية العام المُقبل، وليس فقط على صعيد المال، ولكن الموارد كذلك، إذ سنكون بحاجة إلى مزيد من الأشخاص لإدارة هذه البرامج. أعتقد بأنّ ذلك وضع سنبدأ إدارته والعمل عليه من الآن".

وبينما سيتعيّن أن تنخفض الميزانيات على نحو كبير بعد العام المُقبل، لكنّ أجور السائقين لن تكون ضمن سقف النفقات.

حيث أدّى ذلك إلى إشارات بأنّ السائقين سيكون بوسعهم رفع رواتبهم من الفرق، وتحديدًا إذا ما كانت القوانين الجديدة ناجحة وباتت السيارات بالفعل أقرب لبعضها من الناحية التنافسية.

مع ذلك وحين سُئِل إذا ما كان قلقًا حيال إمكانية رفع السائقين لأجورهم على نحوٍ ضخم، قال كاميليري: "أقلق على نحوٍ معقول في ذلك الجانب".

يُشار إلى أنّ فيراري قد رفعت بالفعل ميزانيتها لموسم 2019، العام الأوّل لبينوتو على رأس الفريق، فقط لتواجه حسرة خوض النصف الأوّل من الموسم من دون انتصارات، ومواجهتها لهزيمة أخرى من مرسيدس في معركة اللقب.

لكن كاميليري قال بأنّه مسرور للغاية بما شاهده من مدير فريقه.

"نحن بحاجة للصبر، الاستقرار وصفاء الأجواء" قال كاميليري.

وأردف: "إذا ما نظرتم إلى تاريخ الفورمولا واحد، حيث كانت الفرق تقوم بعمل جيّد للغاية، سواء كانت مكلارين، فيراري في الأيام الخوالي، ريد بُل أو مرسيدس اليوم، فقد كان هنالك عامل مشترك بين جميعها، ألا وهو وجود الكثير من الاستقرار داخل الفريق".

واختتم: "لقد تعلّموا العمل سويًا بالقرق من بعضهم البعض وهذا أمر نركّز عليه بشكل كبير. فقد أمضى ماتيا الكثير من الوقت من أجل أن يضمن امتلاكنا لفريق متماسك ومتّحد".