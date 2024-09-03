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فيراري: توقّف نوريس قبلنا قد يكون مساعدًا في فوز لوكلير في مونزا

كان شارل لوكلير يستشيط غضبًا بعد توقّفه إثر لاندو نوريس بلفّة واحدة في مونزا، لكنّ تقدّم البريطاني عليه بتوقّفه قبله قد يكون العامل المساعد في فوز فيراري بسباق أرضها.

تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

تعتقد فيراري بأنّ تقدّم نوريس على لوكلير في وقفة الصيانة الأولى قد يكون عزّز فرصه في تحقيق الفوز على الأراضي الإيطاليّة.

على إثر التجاوز المثير في اللفّة الأولى من قبل زميله أوسكار بياستري، فقد نوريس زخمًا كافيًا ليخسر المركز الثاني لصالح لوكلير الذي فصل ثنائيّ مكلارين خلال الفترة الأولى.

وكان نوريس أوّل من يتوقّف بين سائقي الصدارة في اللفّة الـ 15، حيث كسب أفضليّة التوقّف الأبكر ليتجاوز لوكلير نحو المركز الثاني.

لكن مع خسارة المركز بالفعل، احتجّ لوكلير حيال إجراء فيراري لوقفته في اللفّة التالية عوضًا عن البقاء لفترة أطول، قائلًا: "ما كان ذلك؟ لماذا توقّفنا إذا كنّا نعلم أنّنا خسرنا المركز؟".

وشرح فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أنّ الحصان الجامح أراد البقاء على استراتيجيّة مماثلة لمكلارين "لأنّ الفريق شعر في تلك المرحلة بأنّه يتمتّع بأفضليّة على الإطارات".

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وتبيّن أنّ تلك الأفضليّة كبيرة جدًا لدرجة أنّ لوكلير وزميله كارلوس ساينز الإبن تمكّنا من إكمال السباق بتلك الوقفة الوحيدة.

لكنّ عبر تقدّم نوريس عليه – ومعرفة أنّ ذلك المركز ضاع في كلّ الأحوال – لم يكن لوكلير بحاجة للضغط بقوّة في لفّاته الأولى بعد الخروج من خطّ الحظائر، وهو ما سمح له برفع حرارة إطاراته بشكلٍ تدريجي، وهو ما تبيّن أنّه عاملٌ حاسمٌ في إنجاح استراتيجيّة التوقّف الوحيد.

وقال فاسور: "كلّ شيء كان واضحًا على صعيد الاستراتيجيّة بأنّ التوقّف الوحيد كان الخيار الأفضل على الأرجح، لكنّنا احتجنا لاعتماد تقديمٍ بطيء للإطارات، وعدم الضغط عليها كثيرًا في اللفّات الأولى".

وأضاف: "صحيحٌ أنّه بخسارة مركزٍ وعدم المنافسة فإنّ بوسعك على الأرجح تقديم الإطارات بشكلٍ أفضل للفترة الثانية".

وأكمل: "كنّا تحت السيطرة في اللفّات الأولى، كان يُدير ويتحكّم في وتيرته كثيرًا، ربّما أكثر من البقيّة. ذلك ما آتى ثماره في نهاية السباق".

وكان ساينز قد أشار عبر اللاسلكي في الفترة الأولى: "سيُعاني هؤلاء الشباب لبلوغ خطّ النهاية"، وتبيّن أنّه محقٌ في ظلّ مستويات تآكل إطارات مكلارين الأسوأ التي دفعتها إلى استراتيجيّة التوقّفين.

وقال ماريو إيزولا المسؤول عن برنامج رياضة السيارات في بيريللي أنّ "التقديم اللطيف" للإطارات كان حاسمًا في تفادي ظاهرة التحبب التي تُقلّص التماسك، وهو أمرٌ كانت الفرق قلقة حياله قبل السباق.

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