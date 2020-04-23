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فيراري تُهدّد بمغادرة الفورمولا واحد في حال خفض سقف النفقات أكثر

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فيراري تُهدّد بمغادرة الفورمولا واحد في حال خفض سقف النفقات أكثر
23-04-2020

حذّرت فيراري من أنّها قد تُغادر بطولة العالم للفورمولا واحد في حال أصبح خفض مستوى سقف النفقات المخطّط له متطرّفًا جدًا.

في ظلّ الاتّجاه لمواصلة المحادثات بين الفرق و"فيا" وليبرتي ميديا مالكة الفورمولا واحد هذا الأسبوع بخصوص خفض مستوى سقف النفقات المزمع للعام المقبل، أوضح بينوتو أنّ فيراري لن تقبل في انخفاض دراماتيكي في السقف.

وكانت جميع الأطراف قد اتّفقت مسبقًا على سقف 175 مليون دولار في الموسم الواحد قبل بدء أزمة كورونا، وتوصّلت جميعها إلى أنّ ذلك السقف أصبح مرتفعًا جدًا بعد هذه الأزمة، وكان هناك إجماعٌ على خفض السقف إلى حوالي 150 مليون دولار.

لكن كان هناك ضغطٌ في الأسبوع الماضي لاعتماد منحى تنازلي إضافيّ للإقدام على خفض السقف أكثر فأكثر، وهو ما لا تُحبّذه الفرق الكبرى كونها ستضطرّ لإلغاء الكثير من الوظائف وطرد الكثير من الموظّفين.

ومن بين الأفكار التي تمّ تداولها أن يتمّ اعتماد سقف 145 مليون دولار للعام المقبل، على أن ينخفض إلى 130 مليون دولار لموسم 2022، لكنّ ذلك المقترح لم يحظَ بموافقة بالإجماع.

لكنّ بينوتو شدّد الآن على أنّ 145 مليون دولار هو الحدّ الأدنى الذي يُمكن لفيراري قبوله، وفي حال تمّ خفض السقف لأكثر من ذلك فإنّ فريقه سيدرس النظر في خيارات التسابق الأخرى كونه لا يرغب بتمييع عمليّات التسابق بعد الآن.

وقال السويسري لصحيفة "الغارديان" البريطانيّة: "مستوى 145 مليون جديدٌ بالفعل وهو متطلّبٌ بالفعل بالمقارنة مع ما تمّ تحديده في يونيو".

وأضاف: "لا يُمكن بلوغه من دون تضحيات، خاصة على صعيد مواردنا البشريّة. لو أصبح السقف أقلّ، فلا نريد أن يتمّ الزجّ بنا في وضعٍ يتعيّن علينا فيه البحث عن المزيد من الخيارات لاعتماد جوهر التسابق الخاص بنا".

وتُحبّذ فيراري خيار مستوَيي سقف النفقات، حيث يُسمح للمصنّعين وأولئك الذين يُزوّدون الفرق الأخرى بالمكوّنات بالحصول على مستوى إنفاقٍ أعلى من بقيّة الفرق.

لكنّ هذه الفكرة لم تحظَ بالدعم، حيث عارضت مكلارين هذه الفكرة بشكلٍ قاطع وتُحبّذ خفض سقف النفقات إلى 100 مليون دولار، في ظلّ تخوّفهما من أنّ أيّ مستوى أعلى من ذلك قد يضع الفرق في موقعٍ خطر.

وعندما سُئل الأسبوع الماضي عن مقترح سقفَين للنفقات، قال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين: "من المهمّ احترام نفقات التطوير للفرق التي تبيع المكوّنات للفرق الأخرى. لكنّني أعتقد بأنّه تمّت تغطية ذلك في جميع الأحوال في القوانين الماليّة، لذا لا أرى أيّ سببٍ لاعتماد أسقفٍ مختلفة".

ويعتقد بينوتو بأنّ إحدى الأفكار لمساعدة الفرق الصغيرة تتمثّل في توفير الفرق الكبيرة لسيارات زبونة. وهو مقترحٌ تدمعه ريد بُل.

وقال حيال ذلك: "لو وضع الوضع الحرج الحاليّ وجود بعض منافسينا في الرياضة في خطر وتطلّب ضرورة اعتماد إجراءات حازمة، فإنّ فيراري ستكون منفتحة على ذلك. ولا يُعدّ ذلك بالأمر المستحدث، إذ سبق وأن حدث ذلك في الفورمولا واحد ويحدث الآن في سلاسل أخرى مثل الموتو جي بي".

ويعتقد بينوتو بأنّ هناك خطرًا بخصوص تحرّك الرياضة بشكلٍ متسرّعٍ لاتّخاذ قرارات بشأن خفض النفقات، حيث يعتقد بأنّه من المهمّ أن يتّخذ القائمون على الفورمولا واحد القرارات المناسبة.

وقال حيال ذلك: "ليس من السهل إجراء تغييرات هيكليّة بمجرّد خفض النفقات".

وأكمل: "نعي جيّدًا أنّ الفورمولا واحد والعالم بأكمله سيمرّ بفترة صعبة بسبب وباء كوفيد-19. لكن ليس هذا الأمر لردّ الفعل بتسرّع كون هناك خطرًا لاتّخاذ قرارات من دون تقييم عواقبها بشكلٍ كامل".

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