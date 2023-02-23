فيراري تنقل رويدا المسؤول عن الاستراتيجيّة لدورٍ جديدٍ في المصنع في ظلّ بعض التعديلات في طاقمها

سُلّطت الأضواء على القرارات الاستراتيجيّة للحظيرة الإيطاليّة العام الماضي بعد عددٍ من الأخطاء المكلفة البارزة.

وشمل ذلك أخطاء استراتيجيّة في موناكو كلّفت شارل لوكلير انتصارًا محتملًا، إلى جانب القرار الغريب بترك أصيل موناكو وحيدًا على إطارات "انترميديت" في بداية القسم الثالث من تصفيات البرازيل.

وأوضح الفريق رغبته في مراجعة كلّ شيء خلال الفترة الشتويّة، وأصبحت مسألة الاستراتيجيّة أولويّة بالنسبة لفريدريك فاسور المدير الجديد للفريق خلفًا لماتيا بينوتو.

وأظهر تحليل فاسور الأوليّ أنّه من الخطأ وضع اللوم على شخصٍ بعينه، حيث شعر بأنّ عمليّات صنع القرار هي المشكلة.

ونتيجة لعمل فاسور، فقد كشفت مصادر بأنّ الفرنسي اتّخذ بعض القرارات قبل بداية الموسم.

إذ تمّ نقل رويدا بعيدًا عن دوره كمسؤولٍ عن الاستراتيجيّة على الحلبة، وسيلعب دورًا جديدًا في المصنع للمساعدة في دعم الأعضاء الرياضيين للفريق.

وسيحلّ رافين جاين خلفًا له، حيث كان مهندس استراتيجيّة السباق سابقًا في المصنع في مارانيللو. وكان الهندي قد تخرّج من جامعة أوكسفورد بشهادة من الدرجة الأولى في الفيزياء وشهادة ماجيستير في الرياضيات والفيزياء النظريّة.

كما عمد فاسور إلى توضيح جوانب المسؤوليّة له وللورون ميكيز مدير السباق في فيراري.

إذ سيعمل ميكيز بدءًا من جائزة البحرين الكبرى على التركيز على جميع الجوانب العمليّة للفريق، في حين سيكون فاسور مسؤولًا عن السائقَين، والرعاة ووسائل الإعلام.