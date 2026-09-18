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فيراري تنفي مزاعم تقسيم استراتيجية الفريق في جائزة إسبانيا لفصل هاميلتون ولوكلير

تصادم شارل لوكلير ولويس هاميلتون في اللفة الأولى من جائزة إيطاليا الكبرى، لكن الفريق يؤكد عدم وجود سبب لاتخاذ خطوات للفصل بينهما.

منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: كلايف ماسون صور جيتي

نفى فريد فاسور مدير فريق فيراري التكهنات بأن فريقه قام بتقسيم استراتيجية سائقيه شارل لوكلير ولويس هاميلتون في جائزة إسبانيا الكبرى، في محاولة لإبعادهما عن بعضهما البعض على الحلبة. 

كانت العلاقة بين لوكلير وهاميلتون تحت الأضواء خلال الأسابيع الأخيرة. ففي زاندفورت، حدث توتر عبر الراديو بعدما طالب البريطاني فيراري بتطبيق أوامر الفريق للسماح له بتجاوز السائق المونغاسكي. ثم في إيطاليا، اصطدم الثنائي ببعضهما في اللفة الأولى، ما أثر على سباق هاميلتون وجعله يتراجع عبر المجموعة.

ورغم هذه الحوادث، حافظت فيراري على موقفها بأنه لا توجد أية مشكلات بين سائقيها، كما رفض فاسور مرارًا الادعاءات بوجود أزمة تلوح في الأفق داخل الفريق.

لكن التساؤلات عادت مجددًا في جائزة إسبانيا الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث تأهل هاميلتون رابعًا متقدمًا مباشرة على لوكلير الذي انطلق من المركز الخامس. لكن مع بداية السباق، اتبع السائقان استراتيجيتين مختلفتين تمامًا للإطارات، إذ بدأ هاميلتون على إطارات سوفت، بينما انطلق لوكلير بإطارات هارد.

وتم سؤال فاسور عن هذا القرار بتقسيم الاستراتيجية بين سائقي فيراري، لكنه نفى أي إيحاء بأن ذلك تم بهدف إبقاء السائقين بعيدًا عن بعضهما خلال السباق.

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: صور غيتي

حيث قال للصحفيين عقب السباق يوم الأحد: "انظروا إلى الأمر. لاندو نوريس وأوسكار بياستري فعلا الشيء نفسه. جورج راسل وكيمي أنتونيللي فعلا الشيء نفسه. ماكس فيرستابن وليام لاوسون فعلا الشيء نفسه. لا أعتقد أن مكلارين كانت تخشى حدوث حادث بين نوريس وبياستري".

وفي السباق، عانى هاميلتون من مشكلة في المكابح في وقت مبكر، ما منعه من الاستفادة من إطارات سوفت، وانتهى به الأمر بالانسحاب من الجائزة الكبرى بعد بضع لفات فقط.

أما لوكلير، فواصل سباقه على إطارات هارد على أمل ظهور سيارة أمان في وقت متأخر، ما كان سيمنحه توقفًا منخفض التكلفة. وقال إن هذا كان الخيار الأفضل للفريق بعد التصفيات المخيبة للآمال حول حلبة مادرينغ.

فقال: "كان بإمكاننا القيام بالعديد من الأمور المختلفة، لكنني أعتقد أن أفضل شيء بالنسبة لنا اليوم كان ما فعلناه. لو اضطررت إلى خوض السباق من جديد فسأفعل الشيء نفسه تمامًا. لأن الانطلاق على إطارات سوفت في البداية لم يكن ليمنحني فرصة للقيام بأي شيء مميز".

وأضاف: "كنت سأنتهي بالاستراتيجية نفسها التي اتبعها السائقون أمامي، ولم يكن ذلك ليكون مفيدًا جدًا، بالنظر إلى عدم وجود أي تجاوزات. لذلك، كانت استراتيجية هارد-سوفت هي الخيار الصحيح، وكذلك انتظار سيارة الأمان في النهاية كان القرار الصحيح. لكن لسوء الحظ، لم تأتِ".

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