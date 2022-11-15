فيراري تنفي شائعات تعويض بينوتو على رأس فريقها في الفورمولا واحد

أشارت صحيفة غازيتا ديلو سبورت الإيطاليّة اليوم الثلاثاء إلى أنّ بينوتو يتّجه لمغادرة فريق فيراري وفق العديد من المصادر الداخليّة.

وكان بينوتو، الذي تدرّج في المراتب في صفوف الحظيرة الإيطاليّة، قد عُيّن مديرًا للفريق في يناير 2019 بعد مساعدته الفريق على استعادة أدائه أثناء تواجده على رأس قسم المحرّكات ومن ثمّ شغله دور المدير التقني.

لكن مع تقديم فيراري لإحدى أكثر سياراتها تنافسيّة في الأعوام الأخيرة مع انطلاق حقبة القوانين التقنيّة الجديدة في 2022، جاءت سلسلة من أخطاء الاستراتيجيّات ومشاكل الموثوقيّة لتتسبّب في خروج شارل لوكليرو كارلوس ساينز الإبن من دائرة المنافسة، وأصبحت فيراري بحاجة إلى الدفاع عن مركزها الثاني في بطولة السائقين عوضًا عن ذلك.

ووفقًا لمصادر إيطاليّة فإنّ تراجع أداء فيراري دفع جون إلكان رئيس فيراري إلى اتّخاذ قرار تعويض بينوتو بدءًا من الأوّل من يناير المقبل وجلب فاسور كبديلٍ له.

لكنّ فيراري نشرت على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفي تلك الشائعات، مُشيرًا إلى أنّها "غير مبنيّة على أيّ أسسٍ على الإطلاق".

وكتب الفريق: "في ما يتعلّق بتكهّنات بعض وسائل الإعلام في ما يخصّ دور ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري، تُشير فيراري إلى أنّ هذه الشائعات ليست لها أيّ أسسٍ على الإطلاق".