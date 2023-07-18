فيراري تنفي شائعات ألبون وتؤكد عدم خوض محادثات تخص عقود السائقين

ظهرت بعض التكهنات مؤخراً أشارت إلى أن فيراري ترغب بضم ألبون بعد انتهاء عقد ساينز نهاية الموسم المقبل.

لكن فريدريك فاسور مدير الفريق نفى هذه الفكرة مؤكداً عدم وجود أية محادثات مع ألبون الذي صرّح مؤخراً بأن تركيزه يتمحور حول العمل مع ويليامز على المدى الطويل.

ويرى فاسور - الذي يعرف ألبون جيداً بعد أن قاد لصالح فريقه آرت في جي بي 3 والفورمولا 2 - أن السائق التايلاندي متأقلم جيداً مع بيئة العمل في ويليامز، مقللاً من أهمية الشائعات التي ربطته مع فيراري.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال تلك التكهنات: "لا أعلم مصدر هذه القصة. لقد عملت مع ألبون في الماضي، ونحن أصدقاء".

وتابع: "إن سُئِلتُ هل يقوم أليكس بعمل جيد، فسأجاوب نعم. لكن ذلك لا يعني أنني مهتم بضمّه".

وأردف: "أعتقد أن عقده مع ويليامز حتى 2024".

وأشار فاسور إلى أنه ومنذ وصوله إلى فريق مارانيللو، كان يريد فهم الفريق والطريقة التي يسير بها العمل، قبل أن ينظر في عقود السائقين خاصة وأن عقدَي لوكلير وساينز ينتهيان بنهاية 2024.

فقال: "كنت واضحاً مع الفريق منذ بداية الموسم، وكنت واضحاً كذلك مع السائقين، بأنني أريد معرفة الفريق أولاً. وذلك يستغرق عدة أشهر".

وأكمل: "ما زال لديهما عام في عقديهما، لا أعتقد أن المسألة بحاجة للنقاش الآن. سنتناقش بها في المستقبل بالتأكيد. لكنها ليست أولوية الآن".

واختتم: "الأولوية هي التركيز على الفريق، خاصة هذا الموسم. لا أريد أية أمور تشتّت ذلك".