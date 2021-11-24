فيراري تنفي تأثير معركة المركز الثالث على تطوير سيارة 2022

خاضت فيراري معركة شرسة في مواجهة مكلارين طوال موسم 2021، على المركز الثالث في ترتيب بطولة المصنعين.

لكن الحصان الجامح نجح بالابتعاد أمام خصمه البريطاني، خاصة بعد السباقات الأخيرة.

وتمتلك فيراري حالياً 39.5 نقطة أمام مكلارين مع بقاء سباقين فقط حتى نهاية الموسم، حيث لم تنجح الأخيرة سوى بتسجيل أربع نقاط خلال الجولات الثلاث الماضية في المكسيك، البرازيل وقطر.

لكن بينوتو شدّد أن تطوير سيارة 2022 لم يتأثر سلباً بسعي فيراري لحسم المركز الثالث.

فقال: "لم نقم حقاً بإدخال أية تطويرات على السيارة الحالية. أدخلنا بعض التطويرات في بداية الموسم وهذا كل ما هنالك".

وتابع: "فيما عدا وحدة الطاقة لاحقاً التي كانت قيد التطوير لمشروع 2022، كل جهودنا كانت منذ البداية على تطوير سيارة 2022، ولم يتأثر ذلك مطلقاً".

وأردف: "كنا نعلم أننا منذ بداية الموسم أننا سنخوض معركة على المركز الثالث. لكننا لم نكن ندرك أنها ستكون بهذه القوة".

واسترسل: "أعتقد أننا حققنا المركز الثالث بفضل الفريق، وطريقة العمل من جولة لأخرى التي تحسنت كثيراً. وليس بسبب تحسن السيارة نفسها".

بالمقابل، يعي أشار بينوتو إلى عدة عوامل خارج السيارة والمحرك، ساهمت في تحسن فيراري.

فقال: "أعتقد أن فريق السباق حقق الكثير من التقدم".

وأكمل: "حققنا تقدماً لناحية الاستراتيجيات، الطريقة التي نتعامل بها مع السائقين وفهم ما يجري. وكذلك إدارة الإطارات".

وتابع: "أعتقد أن الفريق تقدم كثيراً منذ بول ريكار، بطريقة العمل نفسها".

واختتم: "بشكل عام، أعتقد أن الفريق حقق الكثير من التقدم بما لدينا من أدوات متاحة حالياً، وأنا مسرور من ذلك، المركز الثالث يبدو نتيجة رائعة لكل تلك الجهود".