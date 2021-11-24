تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فيتيل وشوماخر يشاركان في سباق الأبطال 2022 التالي / راسل: الجميع في ويليامز مُحبط من التأديات الأخيرة
فورمولا 1 / جائزة قطر الكبرى أخبار

فيراري تنفي تأثير معركة المركز الثالث على تطوير سيارة 2022

من قبل:
, محرر

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن العلامة الإيطالية "لم تخاطر على الإطلاق" بتطوير سيارتها لموسم 2022 للفورمولا واحد، بهدف ضمان حسم المركز الثالث ضمن ترتيب المصنعين للموسم الحالي.

فيراري تنفي تأثير معركة المركز الثالث على تطوير سيارة 2022

خاضت فيراري معركة شرسة في مواجهة مكلارين طوال موسم 2021، على المركز الثالث في ترتيب بطولة المصنعين. 

لكن الحصان الجامح نجح بالابتعاد أمام خصمه البريطاني، خاصة بعد السباقات الأخيرة.

وتمتلك فيراري حالياً 39.5 نقطة أمام مكلارين مع بقاء سباقين فقط حتى نهاية الموسم، حيث لم تنجح الأخيرة سوى بتسجيل أربع نقاط خلال الجولات الثلاث الماضية في المكسيك، البرازيل وقطر.

لكن بينوتو شدّد أن تطوير سيارة 2022 لم يتأثر سلباً بسعي فيراري لحسم المركز الثالث.

فقال: "لم نقم حقاً بإدخال أية تطويرات على السيارة الحالية. أدخلنا بعض التطويرات في بداية الموسم وهذا كل ما هنالك".

وتابع: "فيما عدا وحدة الطاقة لاحقاً التي كانت قيد التطوير لمشروع 2022، كل جهودنا كانت منذ البداية على تطوير سيارة 2022، ولم يتأثر ذلك مطلقاً".

وأردف: "كنا نعلم أننا منذ بداية الموسم أننا سنخوض معركة على المركز الثالث. لكننا لم نكن ندرك أنها ستكون بهذه القوة".

واسترسل: "أعتقد أننا حققنا المركز الثالث بفضل الفريق، وطريقة العمل من جولة لأخرى التي تحسنت كثيراً. وليس بسبب تحسن السيارة نفسها".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، يعي أشار بينوتو إلى عدة عوامل خارج السيارة والمحرك، ساهمت في تحسن فيراري.

فقال: "أعتقد أن فريق السباق حقق الكثير من التقدم".

وأكمل: "حققنا تقدماً لناحية الاستراتيجيات، الطريقة التي نتعامل بها مع السائقين وفهم ما يجري. وكذلك إدارة الإطارات".

وتابع: "أعتقد أن الفريق تقدم كثيراً منذ بول ريكار، بطريقة العمل نفسها".

واختتم: "بشكل عام، أعتقد أن الفريق حقق الكثير من التقدم بما لدينا من أدوات متاحة حالياً، وأنا مسرور من ذلك، المركز الثالث يبدو نتيجة رائعة لكل تلك الجهود".

المشاركات
التعليقات
فيتيل وشوماخر يشاركان في سباق الأبطال 2022
المقال السابق

فيتيل وشوماخر يشاركان في سباق الأبطال 2022
المقال التالي

راسل: الجميع في ويليامز مُحبط من التأديات الأخيرة

راسل: الجميع في ويليامز مُحبط من التأديات الأخيرة
تحميل التعليقات
خلدون يونس More from
خلدون يونس
هاميلتون: العمل مع المهندسين حتى منتصف الليل آتى ثماره في تصفيات قطر جائزة قطر الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون: العمل مع المهندسين حتى منتصف الليل آتى ثماره في تصفيات قطر

مرسيدس تكشف السبب وراء مشكلة "دي ار اس" التي أقصت هاميلتون من تصفيات البرازيل جائزة قطر الكبرى
فورمولا 1

مرسيدس تكشف السبب وراء مشكلة "دي ار اس" التي أقصت هاميلتون من تصفيات البرازيل

هورنر: "لا تواصل" مع وولف وسط معركة التجاذبات "السياسية" في الفورمولا واحد جائزة قطر الكبرى
فورمولا 1

هورنر: "لا تواصل" مع وولف وسط معركة التجاذبات "السياسية" في الفورمولا واحد

فيراري More from
فيراري
نوريس متفاجئ من ابتعاد ألفا تاوري عن مكلارين وفيراري ضمن الترتيب العام جائزة البرازيل الكبرى
فورمولا 1

نوريس متفاجئ من ابتعاد ألفا تاوري عن مكلارين وفيراري ضمن الترتيب العام

لوكلير يشرح سبب تأخره بتطبيق أوامر الفريق في سباق المكسيك جائزة المكسيك الكبرى
فورمولا 1

لوكلير يشرح سبب تأخره بتطبيق أوامر الفريق في سباق المكسيك

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل برايم
فورمولا 1

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

هاميلتون: سيارة مرسيدس لهذا الموسم "وحش صعب المراس"
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: سيارة مرسيدس لهذا الموسم "وحش صعب المراس"

راسل: الجميع في ويليامز مُحبط من التأديات الأخيرة
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: الجميع في ويليامز مُحبط من التأديات الأخيرة

فيراري تنفي تأثير معركة المركز الثالث على تطوير سيارة 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تنفي تأثير معركة المركز الثالث على تطوير سيارة 2022

فيتيل وشوماخر يشاركان في سباق الأبطال 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل وشوماخر يشاركان في سباق الأبطال 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.