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فورمولا 1 / الكشف عن سيارة فيراري 2020 / أخبار عاجلة

فيراري تنفي اعتماد تصميم جانح أمامي مماثل لمرسيدس

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فيراري تنفي اعتماد تصميم جانح أمامي مماثل لمرسيدس
من قبل:
, رئيس التحرير
12-02-2020

لا تمتلك فيراري أيّة خطط للانتقال إلى تصميم مشابه للجناح الأمامي المُتبّع من قبل فريق مرسيدس خلال مُنافسات موسم 2020 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، على الرغم من سعي القلعة الحمراء لكسب المزيد من الارتكازية هذا الموسم.

ظهرت السيارة الحمراء بأداءٍ باهر العام الماضي على المقاطع المستقيمة الطويلة بيد أنها عانت على الحلبات المتطلبة للارتكازية بعكس سيارة مرسيدس.

وعلى الرغم من اعتراف فيراري بأنها ارتكبت خطأً على الأرجح بعدم تصميمها سيارة تتسم بالمزيد من الارتكازية العام الماضي، أكّد مدير الفريق ماتيا بينوتو بأنه لم يتمّ التخلي عن مفهوم الجناح الأمامي المعتمد أساسًا من قبل فيراري هذا العام.

وفي حين أنّ الجناح الأمامي الذي ظهر على سيارة "إس.أف1000" هو نُسخة العام الماضي حيث سيتمّ استخدامه خلال التجارب، إلّا أنّ النُسخة الأخيرة من الجناح والتي سيتمّ اعتمادها في سباق أستراليا ستتمسك بنفس التصميم والأفكار.

وقال بينوتو "الجناح الأمامي الذي ظهر على سيارتنا الحالية ليس الشكل النهائي، ولكنه بالتأكيد يُمثّل التصميم الأساسي بالنسبة لنا حيث سنقوم باستخدامه خلال التجارب الشتوية".

وأضاف "لن نقوم بتغيير مفهومنا، إذ سيبقى على حاله. أعتقد بأنه المفهوم الصحيح بالنسبة لنا".

وتابع قائلاً "أعتقد بأننا قمنا بتحسين الارتكازية بشكلٍ كبير، ليس فقط من خلال الجناح ولكن عبر السيارة نفسها. باتت السيارة بأكملها أنحف وهذا من شأنه أن يُساعد في القسم الخلفي وفي عمل ناشر الهواء أيضاً. لذلك، أعتقد بأنّ الاتكازية بأكملها قد تحسنت".

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زيادة الارتكازية من شأنها أن تُؤثّر على سرعة فيراري على الخطوط المستقيمة، ما أشار إليه بينوتو إذ قال "من الواضح بأننا حاولنا زيادة مستوى الارتكازية ما نتج عنه زيادة في العوامل المقاومة للهواء ما يعني بأنه ستكون لدينا سيارة سريعة على المنعطفات ولكنها ربما ستكون أبطأ على الخطوط المستقيمة".

وأضاف "أين هو التوازن الصحيح؟ من الصعب معرفة ذلك... ومن الصعب معرفة ما يفعله الآخرون أيضاً. ولكن ما هو مؤكّد أننا قمنا بزيادة مستوى الارتكازية بشكلٍ كبير".

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة فيراري

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة فيراري "اس.اف1000"

تصوير: Ferrari

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السلاسل فورمولا 1
الحدث الكشف عن سيارة فيراري 2020
الكاتب خضر الراوي

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