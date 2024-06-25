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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

فيراري تنظر بعين الشكّ إلى تجارب ريد بُل مع فيرستابن قبل جولة إسبانيا

أكد فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أن التجارب التي قامت بها ريد بُل مع ماكس فيرستابن قبل جولة إسبانيا الماضية، كانت بهدف "التطوير" وليس أي شيء آخر.

خلدون يونس
خلدون يونس
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

جاء سعي ريد بُل لحل مشكلة ضعف سيارة "آر.بي20" ليدفعها لإجراء اختبار غير معتاد في الفورمولا واحد مع ماكس فيرستابن قبل جولة إسبانيا

تضمنت تحضيرات فيرستابن لسباق جائزة إسبانيا الكبرى تجارب خاصة على متن سيارة فورمولا 1 من موسم 2022 في إيمولا.

حيث سافر الهولندي إلى إيمولا لقيادة سيارة "آر.بي18"، قبل أن يتوجه إلى برشلونة يوم الخميس.

وبينما تقيم الفرق بانتظام اختبارات سيارات بمواصفات أقدم، لكن ذلك يتم غالباً مع السائقين الشباب لرفع سرعتهم (كما تفعل مرسيدس مع أندريا كيمي أنتونيللي) أو لأيام التصوير.

لكنّ إيمولا كانت قصة مختلفة، حيث تبين لاحقاً أن هذا الاختبار كان دليلاً حول سعي ريد بُل لحل مشكلة العبور على الحفف الجانبية، التي أعاقتها في السباقات الأخيرة.

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وينظر فريدريك فاسور مدير فريق فيراري بعين الشكّ إلى تلك الاختبارات، مشيراً إلى أن الهدف منها كان تطوير السيارة قبل أي شيء آخر.

فقال في تصريح لوسائل الإعلام: "خلال الموسم، أعتقد أننا سنقوم ربما بأقل من عشر اختبارات من هذا النوع".

وأكمل: "لا يمكنك التنويع فيها، هناك اختبارات على متن سيارات أقدم مع سائقي السباقات، وهذه بالنسبة لي، أشبه بعملية تطوير من أي أمر آخر تقوم به قبل أسبوع السباق!".

وأردف: "أنا لا أتذمر منهم وهم بالفعل ضمن القوانين وذلك أمر مقبول تماماً، لكن الهدف مما جرى كان التطوير أكثر من أي شيء آخر".

وتعقيباً على فكرة تقنين مثل هذه التجارب، أكد فاسور ضرورة الفصل بين نوعَيها.

فقال: "من الواضح أن الهدف منها كان التطوير، وبوسعك استعمال سائقيك اليافعين وتلك مقاربة أخرى، أن تمنهم الفرصة لإكمال بعض المسافات وبالتالي تطويرهم، وتلك مقاربة أخرى".

واختتم: "أعتقد أنه وفي حال كان علينا سنّ قوانين ناظمة، علينا التفريق بين هذين الأمرين، الأيام التي يشارك فيها السائقون الرسميون وتلك التي يشارك فيها السائقون الناشئون".

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