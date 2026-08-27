حصلت فيراري على فرصتين للتطوير من خلال نظام فرص التطوير والتحديث الإضافية في الفورمولا 1 لتعديل وحدة الطاقة في سيارتها SF-26.

وبعد تجميع المحركين المطوّرين المخصصين لشارل لوكلير ولويس هاميلتون، يتعين على الفريق الآن اتخاذ قرار بشأن استخدام وحدات الطاقة الجديدة في جائزة إيطاليا الكبرى الأسبوع المقبل.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي في نهاية هذا الأسبوع، عندما تتم الموافقة على الأجزاء التي سيتم إرسالها إلى مونزا. وقد يبدو هذا المنطق متناقضًا مع الزمن الحالي، لكنه ببساطة تعبير عن واقع معقد تفرضه اللوائح الحالية.

فعلى سبيل المثال، لم تكن العطلة الصيفية الإلزامية في مصلحة الفريق، لأن إغلاق مصنع مارانيللو أدى إلى تمديد فترة اختبار المحرك الجديد، الذي يحمل الرقم 067/6. ويجب اجتياز اختبار التحمل قبل أن يتمكن المحرك من المشاركة في عطلة نهاية أسبوع سباق، وهو ما يتطلب من وحدة الطاقة إكمال ما يعادل ستة سباقات كبرى على الأقل على منصة الاختبار من دون مشاكل الموثوقية.

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Eric Le Galliot

ويُقال أن قسم إدارة المحركات في فيراري يمتلك 21 خلية مزودة بمنصات اختبار متطورة، لكن قيود التكاليف والرغبة في تحقيق تكافؤ الفرص تفرضان استخدام اثنتين أو ثلاث فقط من منصات قياس القوة، مع قيود زمنية صارمة تؤدي إلى إطالة الإطار الزمني للاختبارات.

وعندما تظهر مشكلة تتعلق بالموثوقية ويحتاج الأمر إلى إجراء تعديل صغير، يجب إيقاف عملية الاعتماد والبدء في العملية بأكملها من جديد. إنه عمل شاق ودقيق، وحتى حبة رمل واحدة يمكن أن تعطل آلية يفترض أن تعمل بسلاسة.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

ولذلك، تنتظر فيراري الضوء الأخضر لتركيب محركها المعدّل وفق نظام ADUO، في سيارتي SF-26 اللتين سيقودهما هاميلتون ولوكلير في مونزا. وستتميز السيارتان أيضًا بكسوة لونية خاصة احتفالية لإحياء ذكرى فترة مايكل شوماخر مع قلعة مارانيللو.



ومن المتوقع أن يكون المشروع عبارة عن محرك سداسي الأسطوانات بقوة إضافية تبلغ نحو 15 حصانًا، ومنحنى توزيع قوة مختلف، وهو ما من شأنه تقليص الفارق في سباق الجائزة الكبرى مع مرسيدس، إلى جانب تحسين مرحلة شحن النظام الهجين.

ولم يتم تعديل الشواحن التوربينية فحسب، بل تم أيضًا تعديل غرفة الاحتراق للاستفادة بشكل أفضل من الوقود الجديد الذي اعتمدته شِل في مونزا.

وتأتي الزيادة في الأداء نتيجة التأثير المشترك للوقود الأعلى في محتواه الحراري مع محرك الاحتراق المتطور.

حلبة سباق مونزا الوطني الصورة من قبل: Archivio Autodromo Nazionale Monza

ومن الإنصاف القول أن الفريق الإيطالي لا يتجه إلى مونزا بهدف تحقيق الفوز، إذ إن خصائص معبد السرعة لا تتناسب مع سيارة SF-26 على الورق. ومع ذلك، يكمن الأمل في أن يتمكن هاميلتون ولوكلير من الاقتراب كثيرًا من مرسيدس في التصفيات، والتي ستكون المرشح الأوفر حظًا.

ومن المهم أن السائق الإيطالي المحلي كيمي أنتونيللي سيتعرض أيضًا لعقوبة محرك في سباقه على أرضه، ما سيجعله ينطلق من المركز العشرين على الأقل.

وستكون جائزة إيطاليا الكبرى حدثًا حاسمًا لتحديد ترتيب قوة المحركات بعد التعديلات التي أتاحها نظام فرص التطوير والتحديث الإضافية، وذلك على حلبة يصعب فيها جدًا شحن الطاقة الكهربائية.

ووفقًا لأحدث تقييم للمحركات من الاتحاد الدولي للسيارات، لا تزال ريد بُل هي المعيار الأفضل من حيث محرك الاحتراق الداخلي.

ويتعين الآن على مرسيدس وفيراري وهوندا وآودي جميعًا اللحاق بالركب، وقد حصلت تبعًا لذلك على فرص للتطوير لاستخدامها في موسمي الفورمولا 1 لعامي 2026 و2027.