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فيراري تنتظر جولة بلجيكا للتأكد من عمل التحديثات

تنتظر فيراري جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد، كي تتأكد من عمل التحديثات بالطريقة المطلوبة، وفقاً لمدير الفريق فريدريك فاسور.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
كارلوس ساينز الإبن، فيراري وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

كارلوس ساينز الإبن، فيراري وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

أدخلت فيراري أرضية جديدة في المجر بهدف حل مشاكل ارتدادات السيارة.

ولم تواجه السيارة الحمراء مشاكل على حلبة هنغارورينغ، لكن الفريق ينتظر مزيداً من الاختبارات للتحديثات الجديدة على حلبة سبا-فرانكورشان عالية السرعة.

وأوضح فاسور على هامش الجولة في بلجيكا، أن فيراري تنتظر رؤية عمل التحديثات.

فقال: "في المجر، سنقوم بإكمال شهر يوليو المزدحم جداً لفريقنا في العمل على المسار، وللجميع في مارانيللو".

وأكمل: "ستقدم لنا حلبة سبا-فرانكورشان الفرصة لتقييم نجاح عملنا في الحدّ من التأثيرات السلبية لحزمة التحديثات التي أدخلناها في الأسابيع الأخيرة لناحية التأدية في المنعطفات عالية السرعة".

وأردف: "كانت الارتدادات منخفضة جداً في المجر، وذلك بفضل تحديثات الأرضية، علينا أن نرى اليوم إن كانت ستعمل على حلبة عالية السرعة".

وتابع: "لطالما كان شارل (لوكلير) وكارلوس (ساينز)، ناجحين في سبا، فقد أحرز شارل أول فوز له في الفورمولا واحد هنا عام 2019، وهي حلبة تصنع فيها مهارة السائق، الفارق".

واختتم: "إن قدمنا سيارة يمكنهما الضغط بها للحدود القصوى بارتياح، أعتقد حينها أننا سنكون تنافسيين ونسجل الكثير من النقاط".

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