فيراري تكشف نواحي خسارتها معركة التطوير في مواجهة ريد بُل خلال موسم 2022

بدأ فريق مارانيللو موسم 2022 بقوة كأفضل المرشحين حيث أحرز شارل لوكلير الفوز في اثنين من السباقات الثلاثة الأولى.

لكن ريد بُل سرعان ما تقدمت وتعافت من بداية صعبة لتكشف عن تحسين كبير في الأداء ما ساعد ماكس فيرستابن على حسم اللقب قبل أربعة سباقات من نهاية الموسم.

وتعقيباً على ذلك، يرى ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن الفريقين كانا يركزان على نواحٍ مختلفة تماماً خلال معركة التطوير.

كما أشار إلى أن تركيز ريد بُل انصبّ على خفض وزن السيارة الأمر الذي يعتبره أسهل من تركيز فيراري على تحسين الانسيابية.

حيث أجاب على سؤال موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال سبب تقدم ريد بُل في عملية التطوير: "أعتقد أن هناك عدة نواحٍ للمسألة".

وأكمل: "فيما يتعلق بالتطوير، كان أمام ريد بُل طريق واضح، وهو خفض وزن السيارة. بعكسنا".

وتابع: "كانوا يعلمون أنهم بحاجة لذلك من أجل الحصول على الأداء من السيارة. بالنسبة لنا، المسألة كانت أكثر تعقيداً لأننا كنا نركز على النواحي الانسيابية لمحاولة تحسين السيارة في هذا الجانب".

وأردف: "أعتقد أنه وبالنظر إلى ما جرى، ربما لم تكن عملية التطوير كافية بالنسبة لنا. لقد توقفنا مبكراً جداً، لم يكن هذا خيارنا بالكامل بل لأسباب تتعلق بالإنفاق والبقاء تحت سقف النفقات. لكن هناك أمور نحن بحاجة لمراجعتها".

وكشفت فيراري مؤخراً أنها توقفت عن تطوير سيارتها الحالية لأنها وصلت إلى سقف النفقات هذا الموسم.

وأوضح بينوتو أن الحُكم على نجاح فيراري بالفصل بين مواردها هذا العام والعام المقبل، لن يتم إلا قبل التحقق من نجاح مقاتلة الموسم المقبل.

فقال: "هل اتخذنا القرار الصائب بالتوقف مبكراً لناحية إيلاء الأفضلية لسيارة 2023؟ لا أعلم".

وأكمل: "أعتقد أن موسم 2023 سيكون الجواب. ربما كان بوسعنا القيام بعمل أفضل وإدخال تطويرات بكفاءة أكبر للسيارة. ذلك أمر نحتاج لمراجعته".

وتابع: "لكنني أعتقد أن المسألة الأساسية تكمن في أن طريق ريد بُل كان واضحاً، ألا وهو خفض الوزن".

وبالرغم من أن فيراري لم تنجح بمواصلة المنافسة على اللقب في النصف الثاني للموسم، لكن بينوتو متفائل من قدرة العلامة الحمراء على البقاء في سوية تنافسية مرتفعة طوال الموسم.

فقال: "أعتقد أن الأمر الأهم هو عودتنا للمنافسة، وهذا ما كان هدفنا حقاً".

وأكمل: "بالنسبة لي، المنافسة على مركز جيد طوال 22 سباقاً تعتبر النتيجة الأفضل، لأن ذلك يعني أننا كنا تنافسيين ليس فقط في بداية الموسم".

وأردف: "لم يكن أحد يتوقع ذلك. لقد واجهنا لحظات جيدة وأخرى صعبة، هناك سباقات لم نقدم فيها الأداء المطلوب وسنقوم بمراجعتها".

واختتم: "لكنني أعتقد أن المركز الثاني في البطولتين، هو الأمر الأهم بالنسبة لي، لأننا كنا نقاتل وننافس على مراكز جيدة طوال الموسم".