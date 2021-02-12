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فيراري تكشف موعد إطلاق سيارتها لموسم 2021

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فيراري تكشف موعد إطلاق سيارتها لموسم 2021

حدّد الحصان الجامح فيراري موعدَي حدثَي الإطلاق الخاصين به لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك عبر تقديم الفريق والسيارة الجديدة "اس.اف21".

بعد أن أكمل التشغيل الأوّل للسيارة الجديدة صباح الجمعة، أعلن الفريق عن إقامته لحدثَي إطلاق في الأسابيع المقبل تحضيرًا للموسم الجديد.

وكشف ماتيا بينوتو مدير الفريق في ديسمبر الماضي أنّ الحظيرة الإيطاليّة ستفصل حدثَي الإطلاق لموسم 2021 عبر إقامة حدثٍ لإطلاق الفريق سيكون منفصلًا عن الكشف عن السيارة.

وتمّ تحديد هذين الموعدين الآن في 26 فبراير و10 مارس تباعًا، أي أنّ السيارة الجديدة ستظهر للعلن قبل يومين فقط من انطلاق التجارب الشتويّة في البحرين.

وباتت بذلك فيراري سادس فريقٍ يُؤكّد خطط إطلاقه للموسم الجديد، ما يترك فرق ريد بُل، وألبين، وأستون مارتن وهاس من دون أيّة مواعيد حتّى الآن.

وأرفقت فيراري الإعلان بمقطع فيديو قصير لعمليّة تشغيل السيارة في مصنع الفريق في مارانيللو.

وتحدّث بينوتو مباشرة قبل عمليّة التشغيل إلى الفريق بأكمله، حيث انضمّ أغلب الأعضاء لمتابعة الحدث عبر اتّصال بالفيديو.

وقال بينوتو في كلمته: "موسمنا يبدأ من هنا. يُمكننا أن نتوقّع الكثير من التحديات في طريقنا ونحن عازمون على القيام بعملٍ أفضل".

وأضاف: "تحسّنت السيارة في جميع الجوانب التي يُسمح فيها بتطويرها".

وأكمل: "علينا العمل بطريقة محدّدة ومركّزة ونعي موقعنا وما نريد بلوغه".

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