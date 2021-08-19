فيراري تكشف مقدار الكسب الذي حققته في 2021 جراء الحصة الإضافية ضمن نفق الهواء

ضمن القوانين الحالية التي تهدف للحد من النفقات، يتم السماح لفرق الفورمولا واحد إجراء 40 اختباراً ضمن نفق الهواء مقارنة بـ 65 خلال المواسم السابقة.

لكن استعمال نفق الهواء كذلك مرهون بالنتائج التي يحققها الفريق على الحلبة، حيث تحصل الفرق التي تقدم نتائج سيئة وتنهي ضمن مراكز متأخرة في الترتيب العام للموسم الماضي، على اختبارات إضافية.

وكنتيجة لتحقيقها لقب بطولة المصنعين الموسم المنصرم، فقد تم خفض استعمال مرسيدس لنفق الهواء إلى 90 بالمئة من الاختبارات المسموحة، ما يعني 36 اختباراً فقط.

بينما أنهت فيراري موسم 2020 بأسوأ نتيجة لها على الإطلاق منذ 1980، بالمركز السادس، بالتالي حصل فريق مارانيللو على نسبة استعمال تبلغ 102.5 بالمئة لنفق الهواء.

وذلك كان يعني اختباراً واحداً إضافياً وفق ما صرح به بينوتو، الذي أوضح أن تأثيره على أداء السيارة كان طفيفاً، مشيراً إلى أن اختباراً واحداً في نفق الهواء يكافئ أسبوعاً من أعمال التطوير على السيارة.

فقال: "من الواضح أن المركز الذي أنهينا به الموسم الماضي منحنا بعض الوقت الإضافي ضمن نفق الهواء. وذلك كان يعادل اختباراً واحداً إضافياً".

وتابع: "عادة، ذلك يعادل أسبوعاً من عمليات التطوير على السيارة، وذلك بدوره يعادل عادة كسباً قدره أقل من عُشر ثانية (0.1 ثانية) في اللفة".

واسترسل: "لذا، نعم تلك أفضلية بالتأكيد، لكنها أقل من عُشر ثانية لكل لفة".

وأكمل: "ما زال ذلك أمراً هاماً، وأنا مسرور لحصولنا عليه، ليس لأنه كان نتيجة أداء غير جيد العام الماضي، بل لأننا حصلنا عليه في 2021. نحن لا نعتقد أن هذا الكسب سيغير قدرتنا على المنافسة جذرياً. كلا".

وتعتبر فيراري من بين أكثر الفرق التي حققت تقدماً هذا الموسم، حيث تمتلك مع مكلارين نفس عدد النقاط 163، وتحتل المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

كما أن شارل لوكلير حقق قطب الانطلاق الأول مرتين حتى الآن، في موناكو وباكو، وهما جولتان نجح خلالهما زميله كارلوس ساينز بالوصول إلى منصة التتويج.

يشار إلى أن آخر فوز حققته فيراري كان مع سيباستيان فيتيل خلال جائزة سنغافورة الكبرى لموسم 2019.