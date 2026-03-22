فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

فيراري تكشف عن "نقطة التحول" التي ستعزز سعيها وراء مرسيدس

يعتقد فريق فيراري أن نظام فرص التطوير والتحديث الإضافية "ADUO" قد يكون العامل الحاسم الذي يساعده على تقليص الفارق مع مرسيدس.

أحمد مجدي
منشور:
فريدريك فاسور، فيراري

أوضح فريد فاسور مدير الفريق أن وحدات الطاقة في موسم 2026 أصبحت مجمّدة تطويريًا طوال الموسم، لكن تم إدخال نظام ADUO بهدف تحقيق توازن في الأداء بين مختلف مصنّعي المحركات على شبكة الانطلاق.

وبموجب هذا النظام، يقوم الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بعد كل ستة سباقات بتقييم أداء المحركات، وإذا تبين أن أحد المصنعين متأخر بنسبة 2% إلى 4% عن الأفضل، يُسمح له بتحديث واحد في 2026 وآخر في 2027.

أما إذا تجاوز الفارق 4%، فيُمنح تحديثان في كل فترة. ولا يعتمد التقييم فقط على زمن اللفة، حيث تشير بيانات تصفيات الصين إلى أن فيراري كانت ضمن 0.5% من وحدة طاقة مرسيدس.

وبرزت فيراري كمنافس مباشر لمرسيدس خلال أول سباقين من الموسم، إذ يرى فاسور أن نظام ADUO قد يمنح فريق مارانيللو فرصة حقيقية لسد الفجوة، خاصة وأن مرسيدس تمتلك أفضلية واضحة في السرعات على الخطوط المستقيمة.

حيث قال: "لست مقتنعًا بأن نسبة الانضغاط الجديدة ستكون عاملًا حاسمًا كبيرًا. الأهم هو أنه في مرحلة ما سيكون لدينا نظام ADUO، وإدخاله سيمنحنا فرصة لتقليص الفارق".

وتابع: "لكن الأمر لا يتعلق فقط بأداء محرك الاحتراق الداخلي، فهناك الكثير في إدارة الطاقة، والكثير في الهيكل، وسيكون من الخطأ التركيز على عامل واحد فقط".

وأردف: "بالتأكيد أود أن نكون أسرع قليلًا، لكن لدينا نقص في الأداء، خاصة على الخطوط المستقيمة، وعلينا العمل على ذلك. نحن نتحسن، فقد كنا متأخرين بثمانية أعشار في ملبورن، ثم بستة أعشار يوم الجمعة في الصين، وأربعة أعشار يوم السبت. خطوة بخطوة، نفهم الوضع بشكل أفضل ونقلص الفارق، لكن مرسيدس لا تزال متقدمة".

واختتم: "الأمر لا يتعلق فقط بالهندسة؛ علينا العمل في كل الجوانب. يجب أن نطور الهيكل والإطارات، كما هو الحال دائمًا — السباقات لم تتغير. كل عناصر الأداء لا تزال مطروحة، ولا يجب أن نركز على عامل واحد فقط".

