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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

فيراري تكشف عن كسوتها الفريدة لجولة ميامي

كشف فريق فيراري عن الكسوة اللونيّة الفريدة التي سيخوض بها غمار منافسات جائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد بالتزامن مع الظهور الأوّل لعلامة "اتش.بي" على سيارة الفريق.

تم التحديث:
كسوة فيراري "اس.اف-24" لسباق ميامي

الصورة من قبل: فيراري

بعد الكثير من المنشورات التشويقيّة المتعلّقة باللون الأزرق طوال الأسبوع الماضي، خاصة بعد صفقة الرعاية الرئيسيّة التي أُعلن عنها مع "اتش.بي".

وكشفت فيراري الأسبوع الماضي عن أنّ كسوتها لسباق ميامي ستعرف استخدام درجتين للون الأزرق للاحتفال بالذكرى الـ 70 لدخولها السوق الأمريكيّة.

وضمن تعديلٍ محدودٍ على كسوتها الحمراء، ظهرت درجتا اللون الأزرق المدعوتان "أتزورو لا بلاتا" و"أتزورو دينو" على الجناحين، وغطاء المحرّك، والطوق والمرايا، إلى جانب أغطية العجلات.

وتعود ذكريات اللون الأزرق إلى أعوام تسابق فيراري في الولايات المتحدة تحت فريق "نارت"، بما في ذلك اللونان الأزرق والأبيض مع جون سورتيس منذ 1964.

وتتزامن هذه الكسوة مع انضمام "اتش بي" كراعٍ رئيسي لفيراري. إذ سيكون شعار العملاق الأمريكي حاضرًا على غطاء المحرّك والجناحين الأمامي والخلفي بدءًا من جولة ميامي.

وقالت فيراري أنّ طاقم الفريق بجانب المسار سيرتدي درجة "أتزورو لا بلاتا" يوم الأحد فقط، كون طاقم وقفات الصيانة الذي يحتاج إلى البذلات المضادة للحريق سيظهر بدرجة "أتزورو دينو".

وقال فريدريك فاسور مدير الفريق: "ستبقى جائزة ميامي الكبرى المقبلة خالدة في تاريخ فريقنا، كوننا سنحتفل بإرثنا عبر كسوة فريدة في فلوريدا، وسنعيد اكتشاف لونين كانا جزءًا من تاريخنا".

وأضاف: "كما سيكون سباقًا مميّزًا للغاية كوننا سعداء بالترحيب باتش بي راعينا الرئيسي الجديد. تتشارك سكودريا فيراري واتش بي الكثير من المبادئ والقيم، بما في ذلك عقليّة الفوز والتفكير الواضح اللذان يُشكّلان أسس شراكتنا".

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