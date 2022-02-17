فيراري تكشف عن فكرة أنفٍ راديكاليّة في الفورمولا واحد

مثلما كشفنا هنا فإنّ فيراري تبنّت تصميم أنف "معياريًا" لسيارتها الجديدة "اف1-75" لم تسبق مشاهدته من قبل في الفورمولا واحد.

فعوضًا عن اعتماد قسم أنفٍ صغير، قامت فيراري بفصل تصميمها إلى مكوّنين منفصلين.

إذ هناك جزءٌ هيكلي (موضّحٌ باللون الأحمر) قرب الهيكل الرئيسي، والذي تمّت المصادقة عليه لاجتياز اختبارات التصادم الإجباريّة لدى "فيا"، والذي اجتازته فيراري بالفعل في ديسمبر الماضي.

لكن بالتقدّم إلى الأمام فإنّ هناك جزءًا منفصلًا بالكامل من الأنف يمتدّ ليتّصل بالجناح الأمامي. ويُمكن رؤية ذلك باللون الأصفر في الصورة أعلاه.

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة فيراري "اف1-75" تصوير: جورجيو بيولا

وسيسمح التصميم المعياري للفريق بالاستجابة بشكلٍ أسرع على صعيد التحديثات أو تعديل التصميم – وذلك قبيل موسمٍ من المتوقّع فيه أن تدخل الفرق ضمن دفع تطوير ضخم.

فضلًا عن ذلك، ومع مواجهة الفرق الكبرى مثل فيراري لقيود سقف النفقات، فإنّ القدرة على تعديل تصميم الأنف بكفاءة أكبر ستسمح للفريق بتكريس المزيد من الموارد إلى جوانب أخرى.

وقد تكون هناك أفضليّات من الجزء الأماميّ الأقصر من الجناح على صعيد القدرة على تغيير الجناح في السباقات في حال وجود ضرر.

وإلى جانب الأنف الراديكالي، فإنّ فيراري تبنّت تصميمًا مختلفًا للغاية للجناح الأمامي.

فعوضًا عن اتّباع ذات منحى الفرق الأخرى، وذلك عبر مكوّن سطحٍ أساسي في الأمام، فإنّ تصميم فيراري أعرض بكثير.