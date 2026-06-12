فيراري تكشف عن حزمة تطويرات كبيرة في برشلونة لملاحقة مرسيدس

كان الحصان الجامح قد قدّم آخر حزمة تحديثات رئيسية على سيارة "اس.اف-26" خلال جائزة ميامي الكبرى مطلع شهر مايو، وقد حققت تلك التحديثات أهدافها إلى حد كبير، لكنها لم تكن كافية لإيقاف هيمنة مرسيدس في بداية الموسم. ومع وصول البطولة إلى حلبة برشلونة-كاتالونيا، التي تُعد من أكثر الحلبات التي تعرفها الفرق جيدًا، كشفت فيراري عن مجموعة جديدة من التحديثات.

ويتمثل أبرز عناصر الحزمة الجديدة في النسخة المطوّرة المنتظرة منذ فترة للجناح الأمامي لسيارة "اس.اف-26"، وهو عنصر يؤثر بشكل مباشر على الأداء الهوائي في بقية أجزاء السيارة.

ويأتي الأنف الجديد بتصميم معدل يتضمن سطحًا سفليًا مرتفعًا، ولوحة سفلية جديدة مع ترتيب مختلف للزعانف الهوائية، بالإضافة إلى إضافة عنصر هوائي جديد عند اللوحة الجانبية للجناح. كما عملت فيراري على تحسين عناصر الجناح بهدف تحسين توزيع الأحمال الهوائية، إلى جانب تطوير دمج آلية "الوضع المستقيم" داخل الأنف.

ولا يُتوقع أن يساهم التصميم الجديد في زيادة القوة الضاغطة فقط، بل أيضًا في تحسين تدفق الهواء حول الإطارات الأمامية وتسهيل الحفاظ على توازن السيارة.

وفي أجزاء أخرى من السيارة، أجرت فيراري تعديلات على مقدمة أرضية السيارة بهدف استخراج المزيد من الارتكازيّة منها، من خلال ما وصفته بـ"تقليل حجم الجزء السفلي، وإعادة تصميم الحواف الأمامية للأرضية وعناصرها الأمامية، وتحسين العناصر الأفقية والعمودية للأرضية".

كما طالت التحديثات الشفرات الهوائية الموجودة في الجزء الخلفي من الأرضية، إضافة إلى تعديلات متنوعة على الناشر الخلفي، في حين جرى تعديل شكل الجوانب الجانبية للسيارة لتعمل بانسجام مع التصميم الجديد للأرضية.

أما مكلارين فاكتفت في برشلونة بتقديم تحديث محدود للجناح الأمامي من خلال تعديل اللوحة الجانبية لتحسين تدفق الهواء نحو بقية أجزاء السيارة.

من جهتها، أضافت مرسيدس عناصر هوائية صغيرة إلى جناحها الخلفي في محاولة لتحسين الكفاءة الهوائية.

وأجرت ريد بُل تعديلات على هندسة الجناح الأمامي عبر تطوير الأجزاء الحالية، كما قامت بإعداد شريحة جناح أكثر قوة لاستخدامها إذا رأت الحاجة لذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى غرار مرسيدس، أدخلت ويليامز تعديلات طفيفة على الجناح الخلفي لزيادة القوة الضاغطة بكفاءة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحد من مقاومة الهواء على الخطوط المستقيمة الطويلة في برشلونة.

أما ريسينغ بولز فعملت على تحسين تصميم الناشر الخلفي وطريقة دمجه مع هيكل الحماية الخلفي، كما جلبت خيارات إضافية للجناح الأمامي لتحقيق توازن أفضل لسيارة "في.سي.إيه.آر.بي 03"، في حين أجرت هاس تعديلات على هيكل الاصطدام الخلفي.

وواصل فريق كاديلاك سياسة التحديثات التدريجية على سيارة "ماك-26"، لكن تطويراته اقتصرت على فتحات تبريد إضافية وإعادة تفعيل آلية "الوضع المستقيم" في الجناح الخلفي الذي استُخدم لأول مرة في موناكو، بعدما تم تعطيله خلال الجولة الماضية بسبب اللوائح.

في المقابل، لم تُحضّر أستون مارتن وألبين وأودي أي تحديثات هوائية إلى برشلونة.

وبشكل خاص، فضّلت أستون مارتن الاحتفاظ بمواردها لحزمة تطويرات أكبر تخطط لتقديمها لاحقًا هذا الصيف، إذ لا ترى أن إدخال تحديثات صغيرة في الوقت الحالي يستحق حجم الموارد المطلوبة، بالنظر إلى موقع الفريق في مؤخرة الترتيب.