فيراري تكشف عن بدلة سباق سوداء خاصة للوكلير في جائزة سنغافورة الكبرى

شارك المشجعون آراءهم بشأن المظهر الجريء الجديد للسائق البالغ من العمر 28 عامًا، إذ وصفه بعضهم بأنه "ناري"، بينما تساءل آخرون عن سبب اختياره لسباق سنغافورة. وكتب أحدهم عبر ريديت: "جميلة، أعني، ليست لدي أي فكرة عن سبب قيامهم بذلك، لكن... جميلة؟" وأضاف آخر: "لقد وصلت حقبة لوكلير المظلمة."

وكتب مشجع آخر: "اللعنة، سيكون من الرائع لو ارتدى لويس بدلة بيضاء بالكامل تحت الأضواء"، بينما علّق مشجع آخر: "لم يطلب أحد رأيي، وهو في الواقع لا يهم، لكن يا إلهي، ما مدى بشاعة شعار إتش بي. يبدو في غير مكانه تمامًا في كل مرة أراه فيها. أردت فقط أن أخرج هذا من صدري، شكرًا يا جماعة."

وشملت التعليقات الأخرى: "من الجيد أن السباق يقام ليلًا، لأن هذه البدلة ستكون ساخنة جدًا في تجارب النهار"، و"ينبغي لفيراري أن تركز أكثر على أساسيات سباقات الجائزة الكبرى وأقل على بدلات السباق والخوذات الخاصة. ربما عندها، وربما فقط عندها، لن تكون بهذا القدر من اليأس."

ويحتل لوكلير حاليًا المركز الخامس في ترتيب بطولة السائقين برصيد 167 نقطة، متأخرًا بفارق 125 نقطة عن متصدر البطولة كيمي أنتونيللي، وبفارق 24 نقطة عن زميله في فيراري لويس هاميلتون، الذي يحتل المركز الثالث.

وستقام جائزة سنغافورة الكبرى على حلبة مارينا باي للشوارع خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر. وستكون جائزة أذربيجان الكبرى هي الجولة التالية خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر، تليها جائزة البحرين الكبرى التي ستقام في ماليزيا من 2 إلى 4 أكتوبر.