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فيراري تكشف عن اسم سيارتها الجديدة لموسم 2022

كشف الحصان الجامح فيراري عن اسم مقاتلته الجديدة التي سيخوض بها غمار موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

فيراري تكشف عن اسم سيارتها الجديدة لموسم 2022

بتقديمها في غضون 16 يومًا، ستخوض سيارة فيراري الجديدة موسم 2022 باسمها الجديد بعد أن أمضت الأشهر الماضية في تطويرها تحت رقم المشروع "674".

إذ ستحمل السيارة الجديدة اسم "اف1-75" لينتهي بذلك استخدام الفريق لحرفي "اس اف" اللذين كانا حاضرين منذ موسم 2016.

وستكون المقاتلة "اف1-75" السيارة الـ 68 لفيراري في الفورمولا واحد. ويرمز اسمها إلى احتفال الصانع الإيطالي بعيده الـ 75 بعد تأسيسه من قبل إنزو فيراري في 12 مارس 1947.

وقال جون إلكان رئيس فيراري: "دائمًا ما لعبت الفورمولا واحد، عبر روح المنافسة والابتكار فيها، عاملًا جوهريًا بالنسبة لفيراري، وهو ما ساهم في تطوير تكنولوجيا سياراتنا".

وأأضاف: "وباحتفالنا هذا العام بالعيد الـ 75 لنا منذ أوّل سيارة إنتاج خاصة بنا، فإنّنا فخورون بذلك عبر تسمية سيارتنا للفورمولا واحد لموسم 2022 فيراري اف1-75".

يُشار إلى أنّ تقديم سيارة "اف1-75" مع دخول الفورمولا واحد حقبة القوانين التقنيّة الجديدة سيكون في 17 فبراير الجاري على الساعة الـ 13 بتوقيت غرينتش، وسيُواصل الفريق الاستعانة بثنائيّه اللامع شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن.

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