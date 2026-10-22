فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

فيراري تكشف عن ألوان خاصة وتصميم مستوحى من المخططات الهندسية لجائزة الولايات المتحدة الكبرى

كشفت فيراري عن تصميم استثنائي بالتعاون مع "إتش بي" ستستخدمه خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

منشور: 22-10-2026

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تصميم سيارة فيراري

كشفت فيراري عن ألوان خاصة لسيارتها خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى نهاية هذا الأسبوع، التي ستُقام على حلبة الأمريكيتين.

وجرى تصميم الألوان بالتعاون مع شريك الفريق الرئيسي "إتش بي"، إذ يتضمن التصميم رسومات تخطيطية ورسومًا توضيحية مستوحاة من المخططات الهندسية، على الخلفية البيضاء لغطاء المحرك والمنطقة المحيطة بفتحة سحب الهواء.

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وقالت سيلفيا كافالارو، رئيسة قسم الألوان والتصاميم في فيراري: "تحتفي هذه الألوان بالرحلة من الفكرة إلى الواقع. تبدأ كل سيارة فيراري بالإبداع والرسومات والخبرة الهندسية، قبل وقت طويل من وصول السيارة إلى الحلبة".

وأضافت: "بفضل تعاوننا مع إتش بي، تمكنا من تجسيد هذه العملية بصريًا، ورواية قصة تكشف عن الحرفية والابتكار الكامنين وراء الأداء".

وجرى تنفيذ الرسومات باستخدام تقنية الطباعة "إتش بي لاتكس"، فيما طُوّر المفهوم بالتعاون مع استوديو التصميم التابع لفيراري. وأوضح ستيفانو لوباريا، المتخصص في مفاهيم السيارات الجديدة لدى فيراري، أن التحدي الأكبر تمثل في تكييف العمل الفني ليتناسب مع سيارة سباق.

حيث قال: "واجهنا تحديات عديدة خلال تطوير الألوان الخاصة لجائزة أوستن، شملت الجوانب الإبداعية والتقنية للمشروع. من جهة، كان علينا تحويل المفهوم الذي طورناه بالتعاون مع استوديو تصميم فيراري إلى حل قابل للتطبيق عمليًا، مع تكييفه ليتناسب مع الأسطح المعقدة للسيارة ومتطلبات الانسيابية".

وأكمل: "ومن جهة أخرى، عملنا عن كثب مع إتش بي لإدخال تقنيات طباعة مبتكرة لم تُستخدم من قبل في هذا النوع من التطبيقات. وتمثل دوري في تنسيق جميع الجوانب التقنية للمشروع والتحقق من صلاحيتها، لضمان تحقيق أهداف الأداء وتنفيذ الألوان على السيارات بالشكل الصحيح استعدادًا لجائزة الولايات المتحدة الكبرى".

وبينما أعرب بعض المشجعين عن قلقهم من صعوبة رؤية التصميم الجديد على الحلبة، أشاد آخرون بالتغييرات. وكتب أحد المشجعين على موقع "ريديت": "بصراحة، أعتقد أنه تصميم رائع الجمال. تخيلوا كيف سيبدو مجسم السيارة المصغر".

وأضاف مشجع آخر: "أعلم أنه لن يكون من الممكن رؤيته بوضوح عندما تسير السيارة بسرعة 200 ميل في الساعة، لكنني مع ذلك أحب التصميم إلى حد ما". وكتب مشجع ثالث: "أعجبني هذا التصميم كثيرًا. فكرة جميلة ومفهوم رائع".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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