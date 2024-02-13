فيراري تكشف سيارتها لموسم 2024 في الفورمولا واحد
كشفت فيراري عن سيارتها الجديدة لموسم 2024 في الفورمولا واحد خلال حدث إطلاق تم عبر الإنترنت فقط من مقرها في مارانيللو.
تتجه فيراري إلى الموسم الجديد مع بعض التجديد وذلك بعد أخبار ضم لويس هاميلتون إلى صفوفها بدءاً من موسم 2025.
وضمّ بطل العالم سبع مرات يأتي على خلفية الجهود الحثيثة التي يبذلها جون إيلكان رئيس فيراري بالتعاون مع فريدريك فاسور مدير الفريق، بهدف إعادة الحصان الجامح إلى الصدارة.
وتأمل فيراري من سيارتها الجديدة إصلاح المشاكل التي عانت منها سابقاً والتي أعاقت شارل لوكلير وكارلوس ساينز.
وبينما كانت سيارة الموسم الماضي سريعة على مدار اللفة الواحدة في التصفيات لكنها لم تكن قريبة على الإطلاق من وتيرة ريد بُل خلال السباقات.
شارل لوكلير، كارلوس ساينز، فيراري
تصوير: فيراري
وتريد العلامة الإيطالية ضمان تقديم تطوير جيد على مدار الموسم لمواصلة تحسين السيارة الجديدة التي حاولت معها حل مشكلة التأرجح في الأداء، التي ضربت جهود الفريق العام الماضي.
وتبدو فيراري متحمسة من أولى البيانات للسيارة الجديدة، وهذا سيصب في نطاق مواصلة الزخم تزامناً مع ضم هاميلتون في الموسم المقبل.
فيراري 2024
تصوير: فيراري
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