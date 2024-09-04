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فيراري تكشف سبب توقف المفاوضات مع نيوي

أرادت فيراري التوقيع مع آدريان نيوي، لكنها تراجعت عن ذلك لتفادي الدخول في حرب مزايدات مع أستون مارتن، وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

آدريان نيوي، كبير قسم التصميم لدى ريد بُل

آدريان نيوي، كبير قسم التصميم لدى ريد بُل

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

يتجه نيوي للانضمام إلى أستون مارتن بعد 18 عاماً أمضاها ضمن صفوف ريد بُل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي قريباً.

ونظراً للنجاحات الكبيرة التي حققها نيوي في مسيرته، وخاصة في الحقبة الحالية، فقد حصل على عقد مغرٍ من أستون مارتن يتناسب مع سمعته.

وبعد إعلان رحيل المصمم الأسطوري عن صفوف العلامة النمساوية، ظهرت الكثير من التكهنات حيال وجهته المقبلة، وبرزت فيراري كمرشّح رئيسي للاستعانة بخدماته.

وأشارت مصادر إلى أن فريدريك فاسور مدير الفريق قد جمع الموارد المالية الكافية للتوقيع مع نيوي، مع خطة ضمه إلى الفريق كمستشار والعمل من إنكلترا بدلاً من الانتقال إلى إيطاليا.

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لكن أستون مارتن قدمت عرضاً ضخماً إلى نيوي بهدف تسريع تحسين الفريق بعد موسم 2024 المحبط.

وقررت فيراري عدم مجاراة عرض أستون مارتن الذي يقدر بـ 100 مليون دولار أمريكي لثلاثة مواسم، القابل للزيادة وفقاً للحوافز المالية.

وذلك لأن الفريق الإيطالي لم يرغب بدخول نوع من "المزاد" للحصول على خدمات نيوي.

وبعد التخلي عن السعي وراء ضم نيوي، ستجهز فيراري هيكلية تقنية جديدة تتضمن لويك سيرا القادم من مرسيدس.

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