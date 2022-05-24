فيراري تكشف السبب وراء انسحاب لوكلير في إسبانيا

كان لوكلير متّجهًا لتحقيق فوزٍ مريح في جائزة إسبانيا الكبرى عندما فقد الطاقة فجأة في اللفّة الـ 27 أثناء تصدّره السباق.

ولم تحصل فيراري على جوابٍ فوري حول ما سار على نحوٍ خاطئ على وحدة طاقته ليلة الأحد، وأرادت الانتظار حتّى فحص وحدة الطاقة في مصنعها في مارانيللو.

وبعد نقل الوحدة المعطّلة ليلًا، انطلق العمل يوم الإثنين لتفكيك المكوّنات والسعي للوصول إلى جذور المشكلة.

واكتشف الفريق أنّ الشاحن التوربيني ونظام "ام.جي.يو-اتش" قد تعطّلا بمستوى لا يُمكن إصلاحه، وهو ما سيُجبر لوكلير على الحصول على مكوّنات بديلة في الدولة المقبلة في موناكو.

وجاء في بيانٍ من فيراري: "بعد فحص وحدة طاقة سيارة لوكلير، اكتشفنا أنّ الشاحن التوربيني ونظام ام.جي.يو-اتش قد تضرّرا ولا يُمكن تصليحهما".

وأضاف: "بعد تحليل العطف وسببه بشكلٍ كامل، نحن راضون عن أنّ ذلك لم يحدث بسبب خلل تصميمي أو مشكلة موثوقيّة في هذين المكوّنين أو أيّة مكوّنات أخرى من وحدة الطاقة".

ويُشير بيان فيراري إلى أنّ المشكلة عابرة، حيث تسبّبت بها إمّا عوامل خارجيّة أو طريقة استخدام المكوّنات.

وكانت الوحدة التي استخدمها لوكلير في إسبانيا الثانية له هذا الموسم، لذا سيتعيّن على فيراري اتّخاذ القرار في موناكو بشأن العودة إلى المكوّنات القديمة المستخدمة منذ بداية الموسم، أو نقله إلى مكوّنات جديدة.

وتنصّ قوانين الفورمولا واحد على حدّ كلّ سائق بثلاث نسخ فقط من كلّ مكوّنٍ للموسم بأكمله، لذا فإنّ خسارة هذه المكوّنات في هذه المرحلة المبكّرة من عمرها تفتح الباب أمام إمكانيّة تلقيه لعقوبات على شبكة الانطلتاق لاحقًا في الموسم.

وقالت فيراري أنّ انسحاب لوكلير في إسبانيا جاء من دون أيّ إنذار مسبق حول وجود أيّة مشاكل في وحدة الطاقة خلال السباق.

وقال ماتيا بينوتو مدير الفريق: كانت مشكلة مفاجأة. أعتقد بأنّنا علمنا بها للمرّة الأولى من شارل عبر اللاسلكي، ومن ثمّ ظهرت في البيانات للمهندسين. كانت مفاجأة حقًا".