فيراري تكشف سبب التأخر في العمل على عقدي لوكلير وساينز

يمتلك كلا السائقان عقداً حتى نهاية موسم 2024، لكن سرت تكهنات خلال العطلة الصيفية أن ساينز يواجه ضغوطاً للاحتفاظ بمقعده، بينما أوضح فاسور أن الفريق يأمل حل مسألة الأمور الورقية بنهاية الموسم.

وبالنظر إلى عدم وجود تأكيدات واضحة، فإن الشائعات تزايدت لتشير إلى أن لوكلير قد وقع عقداً لخمسة مواسم بمرتب سنوي يصل إلى خمسين مليون يورو.

لكن فاسور أشار إلى "الفوضى الكبيرة" التي أحاطت بالقسم الأخير "المتطلب جداً" من الموسم والتي أدت إلى تأخر مفاوضات عقدي السائقين.

وضمن معرض كلامه مع وسائل الإعلام في مارانيللو، قال: "لديهما عقدان حتى نهاية موسم 2024. ما يعني أن أمامنا 13 شهراً".

وأكمل: "إنه وقت مريح. ما زالت أمامنا أسابيع وأشهر".

وأردف: "صرّحت للصحافة بأنني سأحاول اتخاذ القرار قبل نهاية العام. عليّ الاعتراف بأن القسم الأخير من الموسم كان مليئاً بالفوضى للجميع. أعتقد أنه كان متطلباً جداً".

واسترسل: "خضنا اجتماعات وبدأنا المفاوضات، لكننا كنا متأخرين عن الخطة الأولية".

واستكمل: "لكن تلك ليست مشكلة على الإطلاق. نحن نخوض في الأمر على مهل، وسنتخذ القرار قريباً".

وكان موقعنا "موتورسبورت.كوم" يتوقع تمديداً لثلاثة مواسم لـ لوكلير وموسمين لـ ساينز.

بالمقابل، أضاف فاسور أن فيراري ترى في لوكلير قائداً للفريق لكن وبالرغم من ذلك فإن كلا سائقيه على قدم المساواة ضمن الفريق، مشيراً إلى فوز ساينز بسباق سنغافورة الذي ضحّى فيه لوكلير باستراتيجية إطاراته لصدّ هجمات جورج راسل بهدف مساعدة زميله على تحقيق الفوز.

فقال: "أظهرنا هذا الموسم بأننا نتعامل مع كلا سائقينا على قدم المساواة".

وأكمل: "أذكر تماماً منذ عام، حين تعرضت لأطنان من الأسئلة حول كون شارل الرقم 1 وكارلوس الرقم 2 الخ، الخ..".

وأردف: "ليس لدينا رقم 1. لدينا سائقان اثنان، وهما يقومان بعمل جيد للغاية..".

واسترسل: "أعتقد أن إحدى نقاط القوة هذا الموسم كانت في أنهما سجلا تقريباً نفس عدد النقاط (لوكلير بالمركز الخامس مع 206 نقطة وساينز بالسابع مع 200 نقطة)".

واختتم: "سأفكر بهذا الموسم بنفس الطريقة التي تعاملنا فيها معهما، بالسوية ذاتها".