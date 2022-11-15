فيراري تكشف سبب إيقاف تطوير سيارتها لموسم 2022
كشفت فيراري بأنها اضطرت لاتخاذ قرار بإيقاف تطوير سيارتها لموسم 2022 في الفورمولا واحد، لأنها وصلت إلى الحد الأقصى لسقف النفقات.
بدأ فريق مارانيللو موسم 2022 كأقوى المرشحين، لكنه خسر في معركة التطوير لصالح فريق ريد بُل الذي قدم سيارة تنافسية قوية للغاية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، وجدت فيراري نفسها وقد باتت هدفاً لفريق مرسيدس الذي نجح بالتعافي من البداية الضعيفة لموسمه لينجح بتحقيق الفوز في سباق جائزة البرازيل الكبرى.
واعترفت فيراري بوضوح أن تنافسية السيارة تأثرت بإيقاف التحديثات التي كانت مقررة للنصف الثاني هذا الموسم.
وبينما كان الاعتقاد في البداية بأنّ فيراري كانت تهدف ببساطة لتحويل مواردها إلى تطوير سيارة الموسم المقبل، لكن يبدو أن المسألة مالية.
حيث أوضح ماتيا بينوتو مدير الفريق بعد جائزة البرازيل الكبرى بأن العلامة الإيطالية لم يكن لديها أي خيار سوى إيقاف التطوير لأنها وصلت إلى سقف النفقات الأقصى المسموح لهذا الموسم.
حيث قال: "لم يكن خياراً: بل كان ببساطة نتيجة انتهاء أموال سقف النفقات. لقد وصلنا ببساطة إلى السقف. لم تعد هناك إمكانية لتطوير السيارة، بالتالي بقينا ببساطة في موقعنا".
وبينما أثر ضعف عملية التطوير في معركة فيراري ومرسيدس حيث تمكنت السهام الفضية من اللحاق بالحصان الجامح، لكن بينوتو لا يعتقد بأن هذا الأمر سيتكرر في موسم 2023.
فقال: "من الواضح أن عملية تطوير سيارة الموسم المقبل لم تتأثر. لكننا بالتأكيد أوقفنا تطوير السيارة الحالية".
كارلوس ساينز، فيراري
تصوير: فيراري
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ولم تحرز فيراري الفوز بأي سباق منذ جولة النمسا، بينما حققت مرسيدس الثنائية في البرازيل.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان متفاجئاً من فوز مرسيدس في البرازيل، رد بينوتو: "لم يكن ذلك مفاجئاً، أعتقد أنهم كانوا سريعين في البرازيل".
وأكمل: "لست متفاجئاً لأنه وبالنظر للسباقات الأخيرة، ربما مع خيارات إطارات مختلفة، كانوا ليحققوا الفوز. أعتقد أنهم ببساطة لم يحرزوا الفوز لأنهم فوّتوا فرصة اختيار الإطارات الصحيحة".
واختتم: "لقد امتلكوا السيارة الأسرع في السباقات الأخيرة، لست متفاجئاً من سرعتهم في البرازيل. لقد جلبوا حزمة انسيابية جديدة في أوستن ويبدو أنها تعمل جيداً وقد استفادوا منها".
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