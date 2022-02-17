فيراري تكشف النقاب عن مقاتلتها "اف1-75" الجديدة

ضمن حدث إطلاقٍ في معقل الفريق في مارانيللو، تمّ إطلاق السيارة الجديدة التي صُمّمت وفق قوانين الحقبة التقنيّة الجديدة من بطولة الفورمولا واحد لموسم 2022.

وتميّزت السيارة بتصميم عدائيّ وبعض الحلول المختلفة عن السيارات الأخرى التي تمّ إطلاقها حتّى الآن بما في ذلك منطقة الأنف ووسط السيارة.

إذ أنّ الأنف نحيفٌ للغاية في الأمام على عكس جميع التصاميم التي شاهدناها حتّى الآن، بينما يتضمّن جانبا السيارة أخدودَين من أجل دفع الهواء نحو المنطقة المناسبة من القسم الخلفي.

ويُمنّي الفريق النفس بأن يُواصل منحاه التصاعدي، وذلك على إثر تحقيقه المركز الثالث في بطولة الصانعين العام الماضي متغلّبًا على مكلارين إثر استفادته من تحديث النظام الهجين لوحدة طاقته.

فضلًا عن ذلك فإنّ ماتيا بينوتو مدير الفريق أكّد على وجود ابتكارات وتصاميم عدائيّة في محرّك الاحتراق الداخلي في محاولة لتعويض خسارة الطاقة الناجمة عن انتقال البطولة إلى وقود "إي10" لهذا الموسم.

كما أنّ كسوة السيارة اللونيّة عرفت تغييرات، وذلك عبر تبنّي درجة مختلفة قليلًا من اللون الأحمر التقليديّ لفيراري إلى جانب استخدام اللون الأسود، وذلك احتفالاً بالعيد الـ 75 لتأسيس إنزو فيراري للعلامة الأيقونيّة، وهو ما يظهر عبر اسم السيارة.

وظهرت مجموعة واسعة من الرعاة الجدد للفريق على السيارة وذلك بعد مغادرة راعيه الرئيسي "فيليب موريس" بعد شراكة طويلة الأمد.

وسيُواصل الفريق التعويل على الثنائيّ اللامع شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن في هذا الموسم وذلك بعد أن لفتا الأنظار العام الماضي كأحد أفضل التشكيلات في البطولة.

وقال بينوتو خلال حدث الإطلاق: "أنا متحمّسٌ للغاية لهذه السيارة، فهي نتاج عمل الفريق بأكمله، كانت المقاربة التصميميّة عدائيّة".

وأكمل: "نأمل أن تحيي هذه السيارة أمجاد فيراري وتكون عند مستوى هذه الاحتفالات بالذكرى الـ 75 لتأسيس الشركة".