فيراري تكشف أول لفة مصورة من داخل حلبة الفورمولا 1 الجديدة "مادريغ"
نشرت فيراري أول لقطات من كاميرا منظور السائق للفة على حلبة "مادريغ" الجديدة في العاصمة الإسبانية، والتي ستستضيف جائزة مدريد الكبرى.
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: أليستير ستالي
في 9 يوليو، دخلت فيراري إلى الحلبة بسيارتيها وسائقيها لموسم 2026، حيث أكملت أولى لفاتها على هذه الحلبة شبه الشوارع الجديدة التي ستستضيف جائزة مدريد الكبرى في سبتمبر.
وخلال يوم التصوير، خاض لويس هاميلتون وشارل لوكلير، ضمن القيادة المحدودة المخصصة لهذا الغرض، تجربتهما الأولى على الحلبة بسيارتي 2026، وأتما عملية التصوير.
وشاركت فيراري أول لفة أكملها السائقان عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن الحلبة لم تكتمل أعمال إنشائها بالكامل بعد.
وتقدم اللقطات المصورة من داخل السيارة نظرة أولى على أبرز خصائص الحلبة قبل سباق سبتمبر. وتشمل هذه الخصائص النفق الموجود في المقطع الأول، والمنعطف المرتقب بشدة "مونومنتال"، الذي يقال أنه يتميز بخصائص شبيهة إلى حد كبير بذلك الموجود في حلبة زاندفورت.
كما شارك المدير العام لحلبة مدريد، لويس غارسيا، أباد تفاصيل جديدة حول يوم التصوير هذا، الذي أقيم في ظروف شديدة الحرارة، حيث تجاوزت درجات حرارة سطح الحلبة 37 درجة مئوية.
وبعد التجارب، أعرب لويس هاميلتون عن مخاوفه بشأن المنعطفات الحادة في الحلبة. وردّ مدير الحلبة غارسيا أباد مازحًا بأن أسهل طريقة للتعامل مع هذه المشكلة هي "القيادة بسرعة أقل قليلًا".
وباستثناء هذه الملاحظة البسيطة، قدم سائقا فيراري تقييمات إيجابية للغاية للحلبة.
وأشار شارل لوكلير إلى مدى صعوبة التجارب التأهيلية والحاجة إلى الوصول إلى الحدود القصوى، بسبب مرور السيارات قريبًا جدًا من الجدران.
وأكد غارسيا أباد أن تصميم الحلبة تم تطويره بالتعاون الوثيق مع الفورمولا 1 و"فيا"، وأن جميع المنعطفات الـ22 الموجودة في الحلبة تم تضمينها ضمن هذا التصميم.
وأوضح غارسيا أباد، مشيرًا إلى الطبيعة السريعة للحلبة، أن الجزء الممتد بين المنعطفين الرابع والتاسع عشر يحتوي على ميلان يصل إلى 8.5 بالمئة، بالإضافة إلى العديد من المنعطفات العمياء.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: Madring
وذكر تحديدًا أن المنعطفين السابع والثامن خارج نطاق رؤية السائقين بالكامل، وأن السائقين عند اقترابهم من منعطف "مونومنتال" يواجهون هبوطًا بنسبة 5 بالمئة يتبعه صعود شديد الانحدار بنسبة 24 بالمئة.
وأضاف غارسيا أباد أن محدودية الرؤية ومخارج المنعطفات العمياء ستمنع السائقين من اجتياز هذا الجزء بأقصى سرعة.
واختتم مدير الحلبة حديثه بالتأكيد على أن النجاح على هذه الحلبة سيتطلب سائقًا بمستوى عالٍ جدًا وسيارة تنافسية للغاية.
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