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فيراري تكشف أكبر أفضلية لمرسيدس قُبيل انطلاق سباق سيلفرستون

قال فريد فاسور مدير فريق فيراري إن مرسيدس تمتلك أفضلية، خاصة من ناحية السرعة على الخطوط المستقيمة، خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: مايكل بوتس

شهدت عطلة نهاية الأسبوع في سيلفرستون منافسة لافتة بين فيراري ومرسيدس. فبعدما فرضت فيراري تفوقها يوم الجمعة مع تحقيق لويس هاميلتون البول بوزيشن في تصفيات السباق القصير، عاد أندريا كيمي أنتونيللي ليمنح مرسيدس الأفضلية يوم السبت، بعدما فاز بالسباق القصير ثم حقق البول بوزيشن للسباق الرئيسي.

وأنهى هاميلتون السباق القصير في المركز الثاني، بينما احتل شارل لوكلير المركز الثاني في التصفيات الرئيسية، لينطلق من الصف الأول إلى جانب أنتونيللي.

وعند تقييم الصورة العامة قبل السباق، أوضح فاسور إن مرسيدس تميزت بشكل خاص بأدائها على الخطوط المستقيمة، قائلًا: "كانت سرعتنا في السباق القصير جيدة".

وأضاف: "لكننا رأينا أن مرسيدس، مع كيمي أنتونيللي، لا تزال تمتلك أفضلية علينا من ناحية السرعة على الخطوط المستقيمة".

وتابع: "علينا أن نقيّم ما إذا كان بإمكاننا القيام بشيء من الناحية الاستراتيجية. وسنعمل على ذلك بشكل خاص هذه الليلة".

كما أعرب فاسور عن رضاه عن الأداء العام للفريق، قائلًا: "بشكل عام، كان يومًا جيدًا للفريق. صعد لويس إلى منصة التتويج في السباق القصير، كما حصد شارل نقاطًا مهمة".

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وتابع: "تحقيق المركزين الثاني والثالث في التصفيات يعد نتيجة جيدة للفريق. بالطبع، تتطلع دائمًا إلى تحقيق ما هو أفضل قليلًا، وقد نجحنا في ذلك يوم الجمعة".

وأشار فاسور أيضًا إلى أن شارل لوكلير تأقلم بصورة ممتازة مع التغييرات التي أُجريت على إعدادات السيارة، وهو ما انعكس مباشرة على مستواه.

فقال: "تفاعل شارل بصورة ممتازة. وتمكن من التأقلم مع التغييرات التي أُدخلت على السيارة، واستعاد ثقته، ونتيجة لذلك أصبح قادرًا على الضغط إلى أقصى الحدود بصورة أكثر حسمًا".

واختتم: "لويس أظهر مرة أخرى المستوى العالي جدًا الذي يقدمه. وجود كلتا سيارتينا في مقدمة شبكة الانطلاق يعد أمرًا إيجابيًا للغاية بالنسبة لنا".

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