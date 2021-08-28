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فيراري تقوم بتغيير هيكل سيارة لوكلير بعد حادثته في تجارب بلجيكا الثانية

من قبل:
, محرر

قامت فيراري بتغيير هيكل سيارة شارل لوكلير قبيل التجارب الحرة الثالثة لجائزة بلجيكا الكبرى، وذلك بسبب الضرر الناتج عن حادثته في التجارب الحرة الثانية.

فيراري تقوم بتغيير هيكل سيارة لوكلير بعد حادثته في تجارب بلجيكا الثانية

انزلقت سيارة لوكلير خلال التجارب الحرة الثانية على حلبة سبا، حيث خسر السيطرة عليها ليرتطم بالحاجز إلى جانب المسار.

وحاول الفريق العمل على إصلاح السيارة خلال الفترة الليلية، لكن لم يكن من الممكن إصلاح الهيكل بالسرعة المطلوبة.

لذا أكدت فيراري في بيان قصير قبل التجارب الثالثة أن لوكلير سيستعمل هيكلاً آخر لبقية الجولة.

حيث جاء في بيان الفريق: "أن تضرر السيارة لا يمكن إصلاحه ضمن الفترة القصيرة المتاحة".

وأكمل: "لذا، مساء الأمس، تم وضع هيكل جديد للسيارة، حيث سيستعمله لوكلير خلال التجارب الثالثة من جائزة بلجيكا الكبرى".

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من جهته، صرح لوكلير أن يوم الجمعة كان "صعباً جداً" بشكل عام نظراً لظروف المسار، وأنه لم يكن يشعر بالارتياح خلف المقود خلال التجارب الحرة الثانية مقارنة مع الأولى التي أنهاها رابعاً.

حيث قال بعد الحصة الثانية: "لدينا ليلة واحدة للعمل على السيارة والعودة بقوة غداً".

وأكمل: "من الواضح أنني كنت أفضل عدم إنهاء الحصة بهذا الشكل، لكن ذلك جزء من التجارب الحرة. سأحاول عدم تكرار الأخطاء".

وتابع: "كانت الحصة الأولى جيدة بعكس الثانية. لذا علينا فهم السبب، لأننا لم نغير الكثير في السيارة. لذا هناك الكثير لدراسته على أمل تقديم عمل جيد".

واسترسل: "أنا واثق من أننا قادرون على فهم ما جرى في الحصة الثانية لتقديم أداء أفضل غداً".

يشار إلى أن لوكلير حقق أول فوز له في سبا عام 2019، حيث يأمل بعد العطلة الصيفية تقديم أداء قوي لمساعدة فيراري في التغلب على أقرب خصومها الحاليين، فريق مكلارين، ضمن ترتيب بطولة المصنعين، حيث يتساوى الفريقان بعدد النقاط حالياً.

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