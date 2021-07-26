فيراري تُقلّل من فرصها بتحقيق الفوز في سباق المجر

بعد سلسلة من النتائج المشجعة خلال السباقات الأخيرة، بما في ذلك تحقيق لوكلير للمركز الثاني في جائزة بريطانيا الكبرى، تشعر الحظيرة الإيطالية بالتفاؤل حيال التقدّم الذي تُحرزه مع سيارة "أس.إف21".

ومع توجّه فرق الفورمولا واحد إلى المجر، تُدرك فيراري مدى تنافسية سيارتها على الحلبات المتطلبة للارتكازية، آخذةً ما حدث في جولة موناكو بعين الاعتبار إثر إحراز لوكلير لقطب الانطلاق الأوّل وإنهاء ساينز في المركز الثاني.

وعلى الرغم من وجود العديد من الأسباب التي تجعل من الفريق قادرًا على المنافسة في المقدمة من جديد، فإنّ كلا السائقَين يبدوان أكثر حذرًا بشأن توقعاتهما.

وردًّا على سؤال من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا كانت فيراري قادرة على المنافسة على الفوز في المجر، أجاب لوكلير "من الجيد أن نكون متفائلين، إذ أعتقد بأننا جميعًا نُريد أن نكون متفائلين بعد الأداء الجيد خلال السباقات الثلاثة السابقة".

وأضاف "لكن من ناحيةٍ أخرى، علينا أن نكون واقعيين كذلك. نحن في مزاجٍ جيد، ولكني أشعر بأننا سنُفرط في التفاؤل لو قلنا بأننا ذاهبون لتحقيق الفوز في المجر. عمومًا، أعتقد بأننا سنكون سعداء بإنهاء السباق وراء أوّل فريقَين".

من ناحيته، قال ساينز "أصبحت بودابست مؤخرًا في الواقع حلبة متوسطة إلى عالية السرعة مع هذه السيارات".

وأكمل "إذا نظرت إلى موناكو وباكو فهناك بعض المنعطفات التي تفرض على السائق عبورها على نسبة السرعة الثانية أو الثالثة، ولكن في بودابست وبالنظر إلى الارتكازية الكبيرة مع السيارات الحالية، فإنّ المقطع الثاني برمته يتمّ قيادته على النسبتين الرابعة والخامسة. لذلك لم تعد حلبة منخفضة السرعة تمامًا كما كان الأمر في الماضي".

واختتم "لا أعتقد بأنّ الحابة ستكون جيدة بالنسبة لنا، ولكننا أمام فرصة كي نكون خلف ريد بُل ومرسيدس".