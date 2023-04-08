فيراري تقرر عدم الانتقال للمبدأ التصميمي البديل لسيارتها في موسم 2023

واجهت العلامة الإيطالية موسماً صعباً جداً في 2023 حيث يعتبر الأسوأ في تاريخها منذ 2009، حين فشلت بتسجيل أية نقطة خلال السباقات الثلاثة الأولى.

وعلى ضوء انخفاض الأداء بالمقارنة مع ريد بُل، ألمح ساينز إلى ضرورة السير في طريق مختلف.

لكن وبينما أشارت التكهنات السابقة إلى أن فيراري جاهزة بالفعل لإدخال تغييرات جذرية من بينها تعديل كبير على تصميم جانب السيارة، لكن فريدريك فاسور مدير الفريق نفى ذلك.

بدلاً من ذلك، صرّح فاسور بأن خطط الفريق تتمحور حول ثلاث مراحل من التحديثات خلال الأشهر المقبلة حيث يأمل أن يكون ذلك كافياً لتحقيق الفارق المطلوب.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" تعليقاً على تغيير مقبل للتصميم: "كلا. لا أعتقد ذلك".

وأكمل: "لدينا مجموعة من التحديثات، ليس لجولة باكو، لأن التحديثات في الجانب الانسيابي ومع وجود سباق قصير، فإن تطبيقها لن يكون سهلاً. لكن لجولات ميامي، إيمولا (وليس موناكو)، وبرشلونة. في كل سباق سيكون هناك تحديث".

وتابع: "نحن ملتزمون بالخطة. أجرينا بعض التعديلات لناحية التوازن، وكان الوضع أفضل بكثير في ملبورن وسنواصل على هذا النهج".

وأردف: "لن يكون ذلك المبدأ التصميمي البديل. لن نُدخل سيارة مختلفة بشكل جذري. سنواصل تحديث السيارة الحالية وبشكل كبير".

بالمقابل، تكلم فاسور العوائق عن تواجه الفرق التي تحاول تغيير المبدأ التصميمي لسياراتها في هذه المرحلة من الموسم، حيث تتعلق تلك التحديات بسقف النفقات والوقت المخصص ضمن نفق الهواء.

فقال: "كي تبدأ مشروعاً جديداً خلال الموسم من الصفر: سيارة جديدة مع سقف النفقات وكذلك الوقت المحدد ضمن نفق الهواء.. لن أقول أنه أمر مستحيل، بل صعب جداً".