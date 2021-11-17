فيراري: تقدم هاميلتون في سباق البرازيل القصير يحسم الجدل حول شبكة الانطلاق المعكوسة

يتجه مدراء البطولة لخوض نقاشات خلال الفترة الشتوية للاتفاق على صيغة للسباقات القصيرة الستة المزمع اعتمادها لموسم 2022 المقبل.

وأحد الأمور التي ستؤخذ بعين الاعتبار يتمحور حول رفع حماسة السباق القصير، نظراً لأن ذلك لم يرقَ لمستوى التطلعات بعد.

وترى الفورمولا واحد أن تقديم المزيد من النقاط خلال السباق القصير قد يكون أحد الحلول المطروحة.

لكن، ترى بعض الفرق مثل فيراري ضرورة اعتماد تغييرات أكثر جرأة لتلك السباقات، مثل شبكة الانطلاق المعكوسة.

وبينما لا تتفق جميع الفرق مع هذا الطرح، لكن فيراري ترى أن نتائج سباق البرازيل القصير إثبات على صحة ذلك.

وبعد شطب نتيجة هاميلتون من التصفيات بسبب خرق لقوانين "دي ار اس"، اضطر بطل العالم للانطلاق من آخر الترتيب في سباق السبت القصير.

ونجح بالتقدم حتى المركز الخامس، من ثم وفي سباق الأحد، وبسبب عقوبة التراجع خمس مراكز نظراً لاستعمال محرك جديد، انطلق عاشراً وشق طريقه حتى المركز الأول.

ويرى ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ العرض الرائع الذي قدمه هاميلتون، بالتزامن مع فكرة انطلاقه من مراكز متأخرة، أثبت صحة فكرة شبكة الانطلاق المعكوسة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن جولة البرازيل برهان على إيجابية فكرة شبكة الانطلاق المعكوسة، بسبب التجاوزات الكثيرة، وبالتالي وجود متعة أكبر".

وأكمل: "أعتقد بأنه يجب علينا التفكير بها جدياً، من الواضح أنها تناسب صيغة السباقات القصيرة. خاصة بعد أن رأيناها على أرض الوقت. أعتقد أن الجدل قد حُسم".

وبينما تتفق فيراري مع فكرة شبكة الانطلاق المعكوسة، يرى دانيال ريكاردو سائق مكلارين أن ذلك سيخفض من قيمة الفوز في السباق.

فقال: "لا أريد أن يُساء فهمي. انطلق لويس متأخراً وجعل السباق أكثر حماساً للمتابعين. أنا واثق من ذلك".

وتابع: "لذا أعتقد أن صيغة السباقات القصيرة استفادت من تواجد لويس في مركز انطلاق متأخر".

واسترسل: "هذا مثير للحماسة. لكنني ما زلت مع فكرة أن الفوز يجب أن يكون فوزاً".

وتابع: "أعتقد أنه مجرد سباق قصير، لذا فإن قيمته أقل، لكنني أشعر بأنك وفي حال قطعت خط النهاية أولاً، فيجب أن تكون السائق الأفضل، على الأقل خلال السباق".

واختتم: "لذا، إن نجحتَ بذلك فقط لأنك تأهلت أخيراً وانطلقتَ من المركز الأول على الشبكة، فإنني لست واثقاً من صحة ذلك. لا أعلم مدى الرضا الذي تحصل عليه من ذلك. ربما ذلك مجرد شعور شخصي يجعلني لا أرغب بشبكة الانطلاق المعكوسة".