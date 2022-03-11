فيراري تُقدّم تعديلات على أرضيّتها في تجارب البحرين

ظهرت بعض المكوّنات الجديدة المثيرة للاهتمام على سيارة "اف1-75" على حلبة البحرين الدوليّة للمساعدة على تحسين الأداء والحدّ من ظاهرة الارتدادات التي عانى منها الجميع خلال التجارب الأولى في برشلونة.

جانب سيارة فيراري اف1-75 تصوير: جورجيو بيولا

وباتت سيارة "اف1-75" تتضمّن الآن شريطًا يصدر رأسه فوق الحافة الخارجيّة من مدخل نفق الأرضيّة (السهم الأبيض). وسيُساعد ذلك في تجهيز عبور التيارات الهوائيّة فوق الأرضيّة.

ولا يزال من غير الواضح إن كان هذا تحديثًا مُبرمجًا مسبقًا، أم أنّها عمليّة تصحيحيّة بناءً على ما تمّ التوصّل إليه من معلومات في التجارب الأولى في برشلونة، أو أنّه تحديثٌ سريعٌ لكسب الأداء بعد دراسة تصاميم الفرق المنافسة.

ونعلم جميعًا مدى سرعة الفريق في الاستجابة في هذا الجانب، إذ أنّ حلّ الفاصل المزدوج المتواجد على سيارته كان تطويرًا سريعًا بين إطلاق سيارة أستون مارتن – التي تضمّنت ذلك الحل – وإطلاق الفريق لسيارتها الخاصة لموسم 2022.

تفاصيل أرضيّة سيارة فيراري "اف1-75" تصوير: جورجيو بيولا

في الأثناء يُمكن إيجاد حلٍ جديد في القسم الخلفي لسيارة "اف1-75"، كون الفريق أدخل تغييرات على حافة الأرضيّة مجدّدًا.

إذ جاء ذلك بعد إجراء تغييرات في التجارب الأولى في برشلونة، وذلك عبر قطعٍ صغير وتمديد أشبه باللسان عند حافة الأرضية أمام الإطار الخلفي.

وكتعزيز لتلك الخطوة، وبناءً على ما شاهده الفرق لدى منافسيه خلال التجارب الأولى، اختارت فيراري إضافة "جنيّح الحافة" المنفصل عن الهيكل الأساسي للأرضيّة وتثبيته بسلسلة من الدعائم المعدنيّة التي تمّ توجيهها بزاوية تفرض وجهة انسيابيّة في تلك المنطقة.

كما أضاف الفريق دعامة معدنيّة للمساعدة على منع الأرضيّة من لمس سطح المسار عند ازدياد الأحمال والمساعدة في مجابهة ظاهرة الارتدادات كذلك.

ومن المرجّح أن تعتمد جميع الفرق ذلك كجزء من خطوة "فيا" لمعالجة المصاعب التي تُواجهها الفرق.