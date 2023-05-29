فيراري تقدم الاعتذار إلى لوكلير بسبب سوء التفاهم في تصفيات موناكو

تمت معاقبة لوكلير بسبب إعاقة لاندو نوريس سائق مكلارين ضمن النفق خلال القسم الثالث من التصفيات.

وأدت هذه العقوبة لتراجع لوكلير من المركز الثالث إلى السادس، ما صعّب من مهمته في السباق الذي أنهاه سادساً.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "البارحة، تلقيت المعلومات بشكل متأخر جداً بالطبع، وذلك وضعنا في موقف صعب للسباق".

وأكمل: "بالطبع ذلك محبط. وضمن جولة كهذه يعتبر أمراً محبطاً خاصة على حلبة الموطن".

وتابع: "الموسم طويل، ليس وكأن الروزنامة مؤلفة من سباق واحد. النقاط هي نفسها، علينا إعادة التصحيح مجدداً في برشلونة، على أمل أن نحظى بجولة رائعة هناك".

بالمقابل، أوضح فاسور أن الفريق يحاول التعلم من خطأ التواصل لضمان عدم تكراره.

فقال: "لقد كان محبطاً في موناكو، لعدة سنوات الآن، بالطبع، كانت التصفيات صعبة".

وأكمل: "كان من الصعب خسارة قطب الانطلاق الأول بعُشر أو ما شابه، ومن ثم خسارة الصف الأول بأجزاء من الألف من الثانية، ومن ثم ذلك القرار".

وتابع: "ما بوسعي فعله بالإضافة للاعتذار بالنيابة عني وعن الفريق هو محاولة فهم كيفية القيام بعمل أفضل وتحسين التواصل بين الفريق وشارل من كلا الطرفين".

وأردف: "أعتقد أن الظروف لعبت دوراً في ما حصل، ضمن النفق. لكن لا بأس، علينا تفادي التبرير، لأنها أسوأ طريقة للتحسن، علينا التصحيح".

وتعليقاً على ما جرى بشكل خاطئ، قال فاسور: "ضمن النفق، لم يتمكن شارل من رؤية موضع نوريس في مرآته، ولو قلنا له بعد النفق لرأى نوريس وتفادى تواجده على الخط. لكن الخط ضمن النفق غير واضح تماماً".

واسترسل: "لكننا ارتكبنا خطأ ومن الواضح أن ذلك كلفنا الكثير لأننا كنا بالمركز الثالث وسباقنا كان ليختلف تماماً. لكن علينا التعلم".

واختتم: "بصراحة، لا أحاول إيجاد أعذار، علينا مراجعة الوضع بالكامل".