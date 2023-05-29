اشترك
السابق / مستقبل هاميلتون مع مرسيدس "لم يكن أبداً موضع شكّ ولو بمليمتر واحد"
فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى أخبار

فيراري تقدم الاعتذار إلى لوكلير بسبب سوء التفاهم في تصفيات موناكو

قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أنه اعتذر إلى شارل لكلير حيال سوء التفاهم في تصفيات جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد، والتي أدت لتلقي أصيل موناكو عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة انطلاق السباق.

شارل لوكلير، فيراري

تمت معاقبة لوكلير بسبب إعاقة لاندو نوريس سائق مكلارين ضمن النفق خلال القسم الثالث من التصفيات.

وأدت هذه العقوبة لتراجع لوكلير من المركز الثالث إلى السادس، ما صعّب من مهمته في السباق الذي أنهاه سادساً.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "البارحة، تلقيت المعلومات بشكل متأخر جداً بالطبع، وذلك وضعنا في موقف صعب للسباق".

وأكمل: "بالطبع ذلك محبط. وضمن جولة كهذه يعتبر أمراً محبطاً خاصة على حلبة الموطن".

وتابع: "الموسم طويل، ليس وكأن الروزنامة مؤلفة من سباق واحد. النقاط هي نفسها، علينا إعادة التصحيح مجدداً في برشلونة، على أمل أن نحظى بجولة رائعة هناك".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أوضح فاسور أن الفريق يحاول التعلم من خطأ التواصل لضمان عدم تكراره.

فقال: "لقد كان محبطاً في موناكو، لعدة سنوات الآن، بالطبع، كانت التصفيات صعبة".

وأكمل: "كان من الصعب خسارة قطب الانطلاق الأول بعُشر أو ما شابه، ومن ثم خسارة الصف الأول بأجزاء من الألف من الثانية، ومن ثم ذلك القرار".

وتابع: "ما بوسعي فعله بالإضافة للاعتذار بالنيابة عني وعن الفريق هو محاولة فهم كيفية القيام بعمل أفضل وتحسين التواصل بين الفريق وشارل من كلا الطرفين".

وأردف: "أعتقد أن الظروف لعبت دوراً في ما حصل، ضمن النفق. لكن لا بأس، علينا تفادي التبرير، لأنها أسوأ طريقة للتحسن، علينا التصحيح".

وتعليقاً على ما جرى بشكل خاطئ، قال فاسور: "ضمن النفق، لم يتمكن شارل من رؤية موضع نوريس في مرآته، ولو قلنا له بعد النفق لرأى نوريس وتفادى تواجده على الخط. لكن الخط ضمن النفق غير واضح تماماً".

واسترسل: "لكننا ارتكبنا خطأ ومن الواضح أن ذلك كلفنا الكثير لأننا كنا بالمركز الثالث وسباقنا كان ليختلف تماماً. لكن علينا التعلم".

واختتم: "بصراحة، لا أحاول إيجاد أعذار، علينا مراجعة الوضع بالكامل".

المشاركات
التعليقات

مستقبل هاميلتون مع مرسيدس "لم يكن أبداً موضع شكّ ولو بمليمتر واحد"

أحدث الأخبار

حلبة لوسيل القطرية تخضع لتحديثات وتعدُ بحدث سنوي للفورمولا واحد "بضخامة كأس العالم لكرة القدم"

حلبة لوسيل القطرية تخضع لتحديثات وتعدُ بحدث سنوي للفورمولا واحد "بضخامة كأس العالم لكرة القدم"

F1 فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

حلبة لوسيل القطرية تخضع لتحديثات وتعدُ بحدث سنوي للفورمولا واحد "بضخامة كأس العالم لكرة القدم" حلبة لوسيل القطرية تخضع لتحديثات وتعدُ بحدث سنوي للفورمولا واحد "بضخامة كأس العالم لكرة القدم"

فيراري تقدم الاعتذار إلى لوكلير بسبب سوء التفاهم في تصفيات موناكو

فيراري تقدم الاعتذار إلى لوكلير بسبب سوء التفاهم في تصفيات موناكو

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى

فيراري تقدم الاعتذار إلى لوكلير بسبب سوء التفاهم في تصفيات موناكو فيراري تقدم الاعتذار إلى لوكلير بسبب سوء التفاهم في تصفيات موناكو

مستقبل هاميلتون مع مرسيدس "لم يكن أبداً موضع شكّ ولو بمليمتر واحد"

مستقبل هاميلتون مع مرسيدس "لم يكن أبداً موضع شكّ ولو بمليمتر واحد"

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى

مستقبل هاميلتون مع مرسيدس "لم يكن أبداً موضع شكّ ولو بمليمتر واحد" مستقبل هاميلتون مع مرسيدس "لم يكن أبداً موضع شكّ ولو بمليمتر واحد"

ألونسو مدافعاً عن الانتقال للإطارات الملساء: المسار كان جافاً بنسبة "99 بالمئة" في موناكو

ألونسو مدافعاً عن الانتقال للإطارات الملساء: المسار كان جافاً بنسبة "99 بالمئة" في موناكو

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى

ألونسو مدافعاً عن الانتقال للإطارات الملساء: المسار كان جافاً بنسبة "99 بالمئة" في موناكو ألونسو مدافعاً عن الانتقال للإطارات الملساء: المسار كان جافاً بنسبة "99 بالمئة" في موناكو

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك