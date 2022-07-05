فيراري تقبل "استحالة" قدرة ساينز على تشكيل فجوة مع لوكلير خلف سيارة الأمان في سيلفرستون

طلبت فيراري من ساينز التراجع قليلًا قرب نهاية فترة سيارة الأمان من أجل تشكيل فجوة بطول 10 سيارات وفق ما تسمح به القوانين بهدف محاولة حماية المتصدّر من ركب الملاحقين.

لكنّ ساينز ردّ عبر اللاسلكي قائلًا أنّه تحت ضغط لويس هاميلتون خلفه، مُضيفًا "رجاءً لا تطلبوا هذه الأمور، رجاءً، رجاءً، توقّفوا عن التدخّل. أنا تحت الضغط كذلك".

وقال بينوتو أنّ ذلك الطلب من ساينز جاء نتيجة صعوبة إعادة الانطلاقة بالنسبة للوكلير بالنظر إلى أفضليّة إطارات "سوفت" التي على السيارات خلفه، لكنّه أدرك أنّه ربّما لم يكن من الممكن تشكيل هكذا فجوة بسهولة.

وقال الإيطالي حول ساينز: "كانت لدينا ثقة كاملة، نعلم أنّه يقوم بأفضل ما يُمكنه للفريق، وله بالطبع".

وأضاف: "من الواضح أنّه أثبت ذلك في غضون لفّات قليلة قبل قرار مبادلة المراكز، وحتّى عندما أجرينا توقّفه الأوّل أبكر من توقّف شارل من دون نقاش، لأنّه يثق في الفريق بشكلٍ كامل وكان ذلك واضحًا من خلال طريقة سلوكه وتصرّفه".

وأردف: "أنا سعيدٌ جدًا وأعلم أنّه قدّم أفضل ما في وسعه. لم يكن من الممكن مطلقًا ربّما أن يمنح شارل تلك المساحة".

وأكمل: "أعتقد بأنّه قام بأفضل ما في وسعه لتحقيق الفوز لفيراري هنا في سيلفرستون".

وقال ساينز بعد السباق أنّه كان قلقًا حيال خسارة عامل السحب من لوكلير، ما كان ليتركه عرضة للتجاوز من قبل هاميلتون.

وقال في هذا الصدد: "حاولت أن أشرح لهم أنّ السائق الأسرع على الحلبة اليوم على الأرجح كان خلفي".

وأضاف: "لو تراجعت 10 أمتار، فقد أخسر عامل السحب. ولو تجاوزني فإنّ شارل سيكون عرضة للخطر كذلك".

وأكمل: "لذا كان قراري انتزاع الصدارة في أسرع وقتٍ ممكن، لأنّني علمت أنّني سأحصل عليها قبل المنعطف السادس بالنظر إلى تماسك إطارات سوفت، وحاولت عدم التأثير على سباقه عند تقدّمي إلى الصدارة".

وأردف: "قام شارل بعملٍ رائع وكاد أن يبقى في المركز الثاني. أثق في الفريق وقدّمنا سباقًا رائعًا اليوم ووثقنا في بعضنا في هذا النوع من السيناريوهات التي شاهدتموها".