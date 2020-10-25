فيراري تفنّد مزاعم اختلاف سيارتَي فيتيل ولوكلير

عانى فيتيل مجدّدًا خلال جائزة البرتغال الكبرى، وكان عاجزًا عن شرح سبب تأخّر وتيرته بالمقارنة مع زميله.

وأوّل البعض تعليقات فيتيل على أنّها إشارة إلى أنّ فيراري ربّما لا توفّر سيارتَين متكافئتين لسائقَيها.

لكنّ بينوتو سارع لتفنيد تلك الشائعات، حيث أوضح بأنّه يأمل أن يُحقّق الألماني تقدّمًا كي يتمكّن الفريق من التحسّن في ترتيب بطولة الصانعين.

وقال بينوتو لقناة "سكاي إيطاليا": "سيارتا سيباستيان وشارل متطابقتان. آمل بصدق أن يكون سيباستيان قادرًا على التأهّل على نحوٍ أفضل في إيمولا وإظهار ماهو قادرٌ على فعله خلال السباق".

وأضاف: "شارل جيّدٌ جدًا بالتأكيد، لكن ربّما تتوقّع المزيد من السائق الثاني".

وتتواجد فيراري حاليًا في المركز السادس في بطولة الصانعين متأخّرة بـ 33 نقطة عن ريسينغ بوينت ضمن المعركة على المركز الثالث، حيث تحتاج لأن يُسجّل سائقاها النقاط بشكلٍ متواتر من أجل الظفر بذلك المركز.

وعبّر فيتيل عن إحباطه المتزايد إزاء معاناته في فيراري، حيث يفتقد للثقة من أجل الضغط على سيارة "اس.اف1000" بذات مستوى لوكلير.