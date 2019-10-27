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فيراري تفقدت علبة التروس على سيارة لوكلير قبل سباق المكسيك

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فيراري تفقدت علبة التروس على سيارة لوكلير قبل سباق المكسيك
من قبل:
, رئيس التحرير
27-10-2019

بات من الواضح بأنّ السائق المونغاسكي شارل لوكلير سينطلق من المركز الأوّل في سباق جائزة المكسيك الكبرى بعد إقدام فريقه فيراري على تفقد علبة التروس على سيارته صباح اليوم الأحد.

تأهّل لوكلير في المركز الثاني على شبكة الانطلاق إلّا أنه سينطلق أوّلاً على خلفية العقوبة التي حصل عليها سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن لعدم التخفيف من سرعته أثناء رفع الأعلام الصفراء عقب الحادث الذي تعرّض له فالتيري بوتاس خلال الثواني الأخيرة من التجارب التأهيلية.

واكتشف فريق فيراري مشكلة في سيارة لوكلير بعد التصفيات إذ قام الفريق بإجراء فحوصات على بعض الأجزاء الهيدروليكية من علبة التروس تحت إشراف مباشر من الاتحاد الدولي للسيارات.

ولم تكن هناك حاجة إلى إجراء أيّة تغييرات حيث سينطلق لوكلير من المركز الأوّل أمام زميله بالفريق سيباستيان فيتيل.

في المقابل، يتوقّع فريق مرسيدس أن يبدأ بوتاس سباقه من المركز السادس بعد نجاحه في إجراء الإصلاحات اللازمة من دون استبدال أيّ مكونات تؤدي إلى حصوله على عقوبة على شبكة الانطلاق.

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الكاتب خضر الراوي

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