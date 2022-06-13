فيراري تُفضّل سيارة سريعة ذات موثوقيّة ضعيفة بدل العكس

تلقت الحظيرة الإيطاليّة ضربتين موجعتين بانسحاب سيارتيها من سباق جائزة أذربيجان الكبرى، حيث عانى شارل لوكلير من احتراقٍ في محرّكه أثناء تصدّره السباق، وجاء ذلك بعد توقّف سيارة كارلوس ساينز الإبن بسبب مشكلة هيدروليكيّة منفصلة.

كما عانى لوكلير من عطلٍ في وحدة طاقته في برشلونة، في حين واجه فريقا هاس وألفا روميو مشاكل كذلك، حيث انسحب كيفن ماغنوسن وجو غوانيو من سباق باكو بسبب مشاكل يُشتبه في أنّها متعلّقة بوحدة الطاقة.

وقال بينوتو أنّه لم يكن متفاجئًا من مواجهة الفريق لمشاكل موثوقيّة بعد كلّ الجهود الضخمة التي بذلها لتحديث وحدة طاقته في الفترة الشتويّة في محاولة لتقليص الفجوة مع ريد بُل ومرسيدس فريقَي الصدارة العام الماضي.

وقال في هذا الصدد: "لست متفاجئًا، لكنّني قلقٌ ومحبطٌ بالتأكيد. ذلك لأنّني أعتقد بأنّ ذلك أمرٌ نحتاج لمحاولة تصليحه، لكنّنا لم نفعل بعد".

وأردف: "لكن لا يُمكنني لوم الفريق، لأنّني أعلم الجهود التي بُذلت لمعالجة الأداء. أعلم الرحلة الطويلة التي مررنا بها، ولم نشعر بالحماس في بداية الموسم".

وأكمل: "ومثلما قلت فإنّها رحلة لا نزال فيها، ولا نزال بحاجة لخطوة أخرى ضروريّة الآن. أعتقد بأنّنا سنبقى متّحدين كفريقٍ مجدّدًا، وسنعمل بجد. كنّا قادرين على القيام بعملٍ جيّد حتّى الآن، نعلم أنّ العمل لم ينتهِ، لكنّنا سننجزه".

وأضاف: "أحبّذ الحصول على أداء جيّد ومحاولة حلّ مشاكل الموثوقيّة عوضًا عن العكس".

واعترف بينوتو بأنّ مصدر القلق الرئيسي للفريق هو عدم وجود حلٍ نهائيّ لأسباب مشاكل موثوقيّة وحدة الطاقة المتواصلة.

وقال في هذا الصدد: "إنّه مصدر قلق. والأدهى أنّنا لا نملك جوابًا، وأودّ الحصول على جوابٍ الآن، ومعرفة ما كانت المشكلة".

وأردف: "هناك فقط حقيقة حاجتنا لاستخدام محرّكٍ جديد، تلك حقيقة، ونحن لا نزال في مرحلة مبكّرة للغاية من الموسم. أحيانًا تُواجه مشاكل ليست لها حلول قصيرة الأمد".

وأضاف: "لذا لا أعلم ما ستكون الاستراتيجيّة التي سنتبناها، إن كان تقصير المسافات ببساطة، أو تبني استخدام مختلفٍ لوحدة الطاقة، أم أنّ هناك تصليحًا قصير الأم، لأنّه مهما كان الذي سيحدث فإنّه سيكون حلًا قصير الأمد".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّنا سنُدرك ذلك في غضون الأيّام المقبلة، وآمل أن نحصل على جوابٍ أوضح بحلول سباق كندا".

وقلّل بينوتو ممّا أشار إليه البعض حيال حاجة الفريق للفوز في مونتريال نهاية هذا الأسبوع من أجل الإبقاء على حظوظه في المعركة على البطولة.

وقال في هذا الصدد: "لا أعتقد بأنّه فوزٌ حتميٌ على الإطلاق. سنحتاج للتركيز سباقًا تلو الآخر، وتحسين إمكانيّاتنا. سار اليوم على نحوٍ خاطئ وليس فقط على صعيد الموثوقيّة، نحتاج للتدقيق في كلّ التفاصيل".

وأضاف: "لكن عندما نعود إلى المصنع فإنّنا سنتعلّم دروسًا مثل المعتاد ونحاول فهم ما حدث، والقيام بأفضل عملٍ ممكن بالتقدّم إلى الأمام، والتأكّد من أنّ أيًا ما سنفعله سيجعل سيارتنا أقوى".